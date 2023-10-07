Что любит Птеродактиль? От чего бывает грустно Диплодоку? Чего на самом деле боится Тираннозавр? На эти и другие важные вопросы мы найдём ответы на фантастически смешном антинаучном представлении. Приходите 15 октября в библиотеку в 14-м микрорайоне. Спектакль рекомендован для просмотра детям от 4 лет.
Где: библиотека №252, корпус 1462
Когда: 15 октября (воскресенье), 11:00-11:45
Стоимость: 800 рублей
Купить билеты: по ссылке.
Обратите внимание — билеты приобретаются на каждого гостя.
Спектакль рекомендован для просмотра детям от 4 лет.
Телефон для справок: 8-499-736-20-74.
Необычная детская постановка без слов расскажет об увлекательной жизни динозавров. Дети познакомятся не только с Игу, но и с другими представителями доисторических времен. Проверено, эти чудесные существа заставят смеяться зрителей всех возрастов!
Театр кукол из Санкт-Петербурга «ПРИВЕТ!» сочинил настоящую сказку с волшебством, приключениями, погонями и юмором.
Музыку для спектакля написал самый веселый композитор Беларуси — Леня Павленок, единственный в мире специалист по динозавровому языку.
А кукол придумала самый развеселый художник из Канады Катя Петухова.