Спектакль «Динозавр по имени Игу» от театра кукол «ПРИВЕТ!» — 15 октября в библиотеке в корпусе 1462 07.10.2023 Реклама ИП Сидоров С.А, ИНН 773579861076, erid:LatgBUH7o

Что любит Птеродактиль? От чего бывает грустно Диплодоку? Чего на самом деле боится Тираннозавр? На эти и другие важные вопросы мы найдём ответы на фантастически смешном антинаучном представлении. Приходите 15 октября в библиотеку в 14-м микрорайоне. Спектакль рекомендован для просмотра детям от 4 лет.

Где: библиотека №252, корпус 1462
Когда: 15 октября (воскресенье), 11:00-11:45
Стоимость: 800 рублей
Купить билеты: по ссылке.

Обратите внимание — билеты приобретаются на каждого гостя.
Спектакль рекомендован для просмотра детям от 4 лет.

Телефон для справок: 8-499-736-20-74.

Необычная детская постановка без слов расскажет об увлекательной жизни динозавров. Дети познакомятся не только с Игу, но и с другими представителями доисторических времен. Проверено, эти чудесные существа заставят смеяться зрителей всех возрастов!

Театр кукол из Санкт-Петербурга «ПРИВЕТ!» сочинил настоящую сказку с волшебством, приключениями, погонями и юмором.

Музыку для спектакля написал самый веселый композитор Беларуси — Леня Павленок, единственный в мире специалист по динозавровому языку.
А кукол придумала самый развеселый художник из Канады Катя Петухова.

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Библиотека театра и кино №252
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