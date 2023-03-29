Концерт «Гарри Поттер. Оркестр Sonorus» — 22 апреля на сцене КЦ «Зеленоград» 22 апреля 18:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 6+

Впервые в Зеленограде! Гарри Поттер — величайший образец литературы и кино. Сотни миллионов людей не только видели знаменитый фильм, но и слышали гениальную музыку Джона Уильямса. Оскароносный композитор подарил нам шедевр на века. Его магические мелодии уже более двадцати лет околдовывают и детей, и взрослых по всему миру.

«Sonorus» это не просто заклинание. Теперь это камерный оркестр молодых виртуозов Московской консерватории, а также лучшие саундтреки последних десятилетий. Полный набор струнных, деревянных и медных духовых максимально близко передадут атмосферу больших симфонических составов. На их концерты ходят целыми семьями — идеальный повод провести вечер под лучшие произведения человечества.

Sonorus — да будет звук!

Где: КЦ «Зеленоград», Центральная площадь, д. 1
Когда: 22 апреля, 18:00 (продолжительность 1 час 20 минут без антракта)
Возрастная категория: 6+

Билеты: 1200 — 4000 рублей
Купить билеты: на сайте КЦ.

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Метки:
концерт, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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