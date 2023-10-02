Джинн, белым дымом вырывающийся из старинного кувшина или лампы, — что может быть привычнее?

Загадочный дух, готовый «разрушить дом или построить дворец» по одному слову счастливого освободителя — наш добрый знакомый с малых лет. А о чудачествах и приключениях доброго старика Гассана Абдуррахмана Хоттабовича, если вдруг кто-то и не читал, то слышал обязательно.

Пришла пора ему вернуться! Ведь дело не в том, что он умеет творить чудеса. И не в том, что он может сделать своего повелителя сказочно богатым человеком. Дело как раз в его искренности и доброте. А такой человек и другого счастливым сделает, и чудеса сотворит необыкновенные!