Спектакль «Старик Хоттабыч» в постановке Московского театра «Эрмитаж» будет показан 21 октября на сцене КЦ «Зеленоград». Рекомендован для зрителей от 6 лет.
Джинн, белым дымом вырывающийся из старинного кувшина или лампы, — что может быть привычнее?
Загадочный дух, готовый «разрушить дом или построить дворец» по одному слову счастливого освободителя — наш добрый знакомый с малых лет. А о чудачествах и приключениях доброго старика Гассана Абдуррахмана Хоттабовича, если вдруг кто-то и не читал, то слышал обязательно.
Пришла пора ему вернуться! Ведь дело не в том, что он умеет творить чудеса. И не в том, что он может сделать своего повелителя сказочно богатым человеком. Дело как раз в его искренности и доброте. А такой человек и другого счастливым сделает, и чудеса сотворит необыкновенные!
Когда: 21 октября, начало в 12:00 (продолжительность спектакля 1 час 10 минут без антракта)
Где: КЦ «Зеленоград», Центральная площадь, 1
Возрастные ограничения: организатор рекомендует спектакль детям от 6 лет
Стоимость билетов: 800-1500 рублей
Купить билеты: на сайте ДК.
Спектакль в постановке Московского театра «Эрмитаж».
Художественный руководитель — Михаил Захарович Левитин.
Создатели спектакля:
Лазарь Лагин — автор
Сергей Олексяк — композиция и постановка
Гарри Гуммель — художник
Андрей Семёнов — композитор
Никита Субботкин/Максим Вова — помощник режиссера.