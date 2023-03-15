Музыкальный спектакль по мотивам сказки Г. Х. Андерсена «Гадкий утёнок» Московского академического театра сатиры пройдёт 8 апреля в КЦ «Зеленоград» (ДК). Приглашаются зрители всех возрастов.
Весёлые и трогательные, нелепые и забавные сценки из жизни пернатых, о которых расскажет огородное Пугало вместе с толстой Курицей, глупым Петухом, очаровательными цыплятами и, конечно же, прекрасным Гадким Утёнком.
Музыкальное и световое оформление спектакля не дадут скучать даже самым юным зрителям, а история о Гадком Утёнке, талантливо рассказанная артистами, обязательно станет любимой у каждого ребенка.
Когда: 8 апреля, 12:00 (продолжительность — 1 час 30 минут с антрактом)
Где: Центральная площадь, д. 1, КЦ «Зеленоград» (ДК)
Билеты: от 800 до 1500 рублей, купить
Рекомендован к просмотру: для всех возрастов.