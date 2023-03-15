Весёлые и трогательные, нелепые и забавные сценки из жизни пернатых, о которых расскажет огородное Пугало вместе с толстой Курицей, глупым Петухом, очаровательными цыплятами и, конечно же, прекрасным Гадким Утёнком.

Музыкальное и световое оформление спектакля не дадут скучать даже самым юным зрителям, а история о Гадком Утёнке, талантливо рассказанная артистами, обязательно станет любимой у каждого ребенка.