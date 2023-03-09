Вас ждут фантастические появления артистов в режиме реального времени, перемещение человека в пространстве, превращения, таинственные исчезновения, левитация предметов, прохождение сквозь человека и, даже, распиливание!

Зрелищное шоу заставит поверить в чудо даже настоящего скептика. Смотрите внимательно, ведь именно вы можете стать непосредственным участником шоу иллюзий и разоблачить тайну великого мага!

Художественный руководитель, режиссёр-постановщик — иллюзионист Евгений Уткин (Джонни Даггз). Лауреат многочисленных премий и гость телеканалов Первый, Рен.тв, НТВ, Суббота…