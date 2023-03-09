«Мастерская чудес». Большое иллюзионное шоу — 26 марта в КЦ «Зеленоград» 26 марта 12:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 6+

Большое шоу иллюзий «Мастерская чудес» можно увидеть 26 марта в КЦ «Зеленоград». Волшебник Джонни Даггз собрал в своей мастерской самые загадочные предметы и трюки: сундук Гуддини, зеркальный портал, дом с привидениями и многое другое…

Вас ждут фантастические появления артистов в режиме реального времени, перемещение человека в пространстве, превращения, таинственные исчезновения, левитация предметов, прохождение сквозь человека и, даже, распиливание!

Зрелищное шоу заставит поверить в чудо даже настоящего скептика. Смотрите внимательно, ведь именно вы можете стать непосредственным участником шоу иллюзий и разоблачить тайну великого мага!

Художественный руководитель, режиссёр-постановщик — иллюзионист Евгений Уткин (Джонни Даггз). Лауреат многочисленных премий и гость телеканалов Первый, Рен.тв, НТВ, Суббота…

Когда: 26 марта, 12:00 (продолжительность — 60 минут без антракта)
Где: Центральная площадь, д. 1, КЦ «Зеленоград» (ДК)

Билеты: от 600 до 1200 рублей, купить
Рекомендован к просмотру: зрителям от 6 лет.

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Метки:
Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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