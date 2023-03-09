Большое шоу иллюзий «Мастерская чудес» можно увидеть 26 марта в КЦ «Зеленоград». Волшебник Джонни Даггз собрал в своей мастерской самые загадочные предметы и трюки: сундук Гуддини, зеркальный портал, дом с привидениями и многое другое…
Вас ждут фантастические появления артистов в режиме реального времени, перемещение человека в пространстве, превращения, таинственные исчезновения, левитация предметов, прохождение сквозь человека и, даже, распиливание!
Зрелищное шоу заставит поверить в чудо даже настоящего скептика. Смотрите внимательно, ведь именно вы можете стать непосредственным участником шоу иллюзий и разоблачить тайну великого мага!
Художественный руководитель, режиссёр-постановщик — иллюзионист Евгений Уткин (Джонни Даггз). Лауреат многочисленных премий и гость телеканалов Первый, Рен.тв, НТВ, Суббота…
Когда: 26 марта, 12:00 (продолжительность — 60 минут без антракта)
Где: Центральная площадь, д. 1, КЦ «Зеленоград» (ДК)
Билеты: от 600 до 1200 рублей, купить
Рекомендован к просмотру: зрителям от 6 лет.