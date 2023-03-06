Хотите от души посмеяться или нужен повод для романтичного вечера? Приходите всей семьей на комедийный спектакль «Невеста напрокат».
Где: КЦ «Зеленоград»
Когда: 1 апреля, начало в 18:00
Билеты без комиссии: здесь
ПРОМОКОД: в группе @beneffisru, только для подписчиков группы
16+
В ролях: народные артисты России Александр Михайлов, Елена Проклова, Юлия Такшина и другие.
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