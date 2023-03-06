Хотите от души посмеяться или нужен повод для романтичного вечера? Приходите всей семьей на комедийный спектакль «Невеста напрокат».

Где: КЦ «Зеленоград»

Когда: 1 апреля, начало в 18:00

Билеты без комиссии: здесь

ПРОМОКОД: в группе @beneffisru, только для подписчиков группы

16+

В ролях: народные артисты России Александр Михайлов, Елена Проклова, Юлия Такшина и другие.