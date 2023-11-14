Невероятно цельная постановка, насыщенная комическими моментами и яркими приключениями, подарит полтора часа здорового веселого смеха и детям и их родителям. Это настоящий спектакль для всей семьи — поучительный, задорный, зажигательный. Артисты постарались передать сам дух детства — атмосферу небывалой свободы, времени, когда все кажется возможным и все мечты сбываются.

«Денискины рассказы» — антология забав и экспериментов, придумать которые способен только пытливый детский ум. Спектакль способен многому научить юного зрителя! Малыши на примере Дениски и его друзей смогут убедиться, какой опасной бывает ложь, что нужно дорожить дружбой и насколько важно быть добрым и ответственным.

Взрослые зрители увидят отголоски своего собственного детства, смогут перенестись на несколько десятилетий назад и вспомнить все самое лучшее

из советского времени: доброжелательную, доверчивую атмосферу, особую нравственность простых людей.



Режиссер: В. Жарков.