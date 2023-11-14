«Денискины рассказы» — легендарный сборник рассказов Виктора Драгунского, знакомый каждому советскому школьнику, настольная книга шалостей и приключенческих квестов не одного поколения детей.
Невероятно цельная постановка, насыщенная комическими моментами и яркими приключениями, подарит полтора часа здорового веселого смеха и детям и их родителям. Это настоящий спектакль для всей семьи — поучительный, задорный, зажигательный. Артисты постарались передать сам дух детства — атмосферу небывалой свободы, времени, когда все кажется возможным и все мечты сбываются.
«Денискины рассказы» — антология забав и экспериментов, придумать которые способен только пытливый детский ум. Спектакль способен многому научить юного зрителя! Малыши на примере Дениски и его друзей смогут убедиться, какой опасной бывает ложь, что нужно дорожить дружбой и насколько важно быть добрым и ответственным.
Взрослые зрители увидят отголоски своего собственного детства, смогут перенестись на несколько десятилетий назад и вспомнить все самое лучшее
из советского времени: доброжелательную, доверчивую атмосферу, особую нравственность простых людей.
Режиссер: В. Жарков.
Где: КЦ «Зеленоград», Центральная площадь, д.1
Когда: 3 декабря, 12:00 (продолжительность 1 час 20 минут без антракта)
Возрастная категория: 6+
Билеты: 800 — 1500 рублей
Купить билеты: на сайте ДК.