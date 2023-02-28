«Сказки Пушкина» — яркое музыкальное действо, в котором используются современные мультимедийные технологии. В основе спектакля — известные и всеми любимые сказки Александра Сергеевича Пушкина: «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом петушке».
Главные герои спектакля, которые будут сопровождать зрителей в этом увлекательном путешествии — наши старые знакомые из пушкинского «Лукоморья»: Дуб зеленый и Кот ученый. Они больше всего на свете любят рассказывать сказки…
Спектакль «Сказки Пушкина» представляет МОГТЮЗ (Московский государственный Театр РОСТА в Царицыно).
Художественный руководитель театра — заслуженная артистка России Нонна Гришаева.
Инсценировка: Михаил Бартенев, Андрей Усачев
Режиссер-постановщик: Ирина Пахомова
Композитор: Теодор Ефимов
Анимация и компьютерная графика: Алексей Панин.
Где: КЦ «Зеленоград», Центральная площадь, д.1
Когда: 2 апреля, 12:00 (продолжительность 1 час 10 минут без антракта)
Возрастная категория: 6+, организатор рекомендует к просмотру детям от пяти лет
Билеты: 800 — 1500 рублей
Купить билеты: на сайте ДК.