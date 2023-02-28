«Сказки Пушкина» — яркое музыкальное действо, в котором используются современные мультимедийные технологии. В основе спектакля — известные и всеми любимые сказки Александра Сергеевича Пушкина: «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом петушке».