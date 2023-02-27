Праздничный сольный концерт Александра Панайотова в Химках — 12 марта в ДК «Родина» 12 марта 19:00 Дворец культуры "Родина" Возраст 6+

Александр Панайотов — талантливый молодой артист, певец, композитор, музыкант, режиссёр собственных шоу и видеоклипов. Обладает уникальными вокальными данными, один из лучших молодых голосов страны, мастер вокальной импровизации. 12 марта состоится сольный концерт Александра Панайотова в ДК «Родина» (Химки), билеты уже в продаже.

Александр Панайотов работает в разных музыкальных стилях. В его репертуаре преобладает поп-музыка — как целевой жанр. Также артист исполняет и пишет музыку в стилях: соул, R'n'B, танцевальная музыка, джаз и лаунж. Финалист шоу «Народный артист», финалист проекта «Голос», участник шоу перевоплощений «Точь в точь».

17 лет на сцене, в творческой копилке артиста три студийных альбома, десятки видеоклипов, громкие хиты и активная гастрольная жизнь. Осенью 2016 года музыкант феерично напомнил о себе в эфире главного музыкального проекта страны «Голос». Российские СМИ сразу же окрестили Панайотова «сенсацией шоу Голос». Артист блестяще выступал на протяжении всего проекта, стал финалистом от команды Григория Лепса и занял второе место, получив серебро, что вовсе не расстроило артиста, а, наоборот, сподвигнуло его к достижению новых горизонтов. По окончании шоу певец начал сотрудничество с Григорием Лепсом и его продюсерским центром.

В декабре 2018 — получил премию «Песня года» за песню «Ночь на облаках».
В 2021 году — получил «Золотой граммофон» за авторскую песню «Миллионы».

Артист принимает участие во всех самых ярких музыкальных событиях, мероприятиях и фестивалях — «Жара», «Новая волна», «Рандеву», «Славянский базар», «Алые паруса», «Белые ночи Санкт-Петербурга», «Роза Хутор», «Голосящий Кивин» и многие другие.

Всегда является гостем самых рейтинговых телеэфиров, концертов и интересных ТВ-проектов.

Александр Панайотов активно гастролирует по стране и за рубежом со своей командой музыкантов. В 2019—2021 выступал в городах России с туром «Исключительно твой».

Искренность и энергетика, которыми Александр делится с публикой вызывает непередаваемый шквал эмоций у зрителей в каждом городе. Сильнейший вокал, необычайный артистизм, оригинальность и многообразие образов, создаваемых этим исполнителем, сопровождают каждое его выступление и с восторгом принимаются публикой. Его имя — это знак качественной музыки. Каждый его концерт — великолепное сочетание вокальных и инструментальных импровизаций, это работа команды профессионалов, создающих идеальное шоу, наполненное визуальными спецэффектами, живым звуком, при участии самых лучших музыкантов страны. Программа концерта очень разнообразна: артист исполняет треки из предыдущих альбомов, свои главные хиты, самые рейтинговые композиции, ставшие народными после проекта «Голос», а также премьеры новых синглов.

Ему и его голосу подвластно всё! Любое музыкальное произведение превращается в удивительный перфоманс в безупречном исполнении! Невозможно быть настолько органичным на сцене, настолько любимым зрителем и настолько вокально неповторимым! Ощущение волшебства остается в сердце каждого зрителя, побывавшего на концерте, вне зависимости от местоположения на карте и языка исполнения.

Праздничный сольный концерт Александра Панайотова в Химках

Дата: 12 марта, 19-00
Адрес: Московская область, г. о. Химки, Ленинский пр-т, д. 2а, ДК «Родина»
Купить билеты можно: в кассе ДК и на сайте

Режим работы кассы:

  • будние дни — с 10:00 до 19:00 (обед 14:00 — 15:00)
  • выходные дни — с 11:00 до 18:00 (обед 14:00 — 15:00).

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Метки:
концерт, Родина
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