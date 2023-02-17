Кавер-группа «Хорошая Идея» была создана в 2018 году, когда несколько музыкантов, играющих в разных коллективах и в совершенно разных жанрах, объединили свои усилия для совместного исполнения отечественных и зарубежных хитов. За сравнительно небольшой срок они создали программу из нескольких отделений — как с мужским, так и с женским вокалом.

Выступления группы «Хорошая идея» — это живой звук, атмосфера веселья, драйва, позитива и отличного настроения.

Каждый концерт это потрясающее зажигательное шоу, где гостям не приходится скучать!

На вечере прозвучат песни «No Roots», «Белые розы», «Районы, кварталы», «I feel good», «Батарейка», «Venus», «Музыка нас связала» и другие отечественные и зарубежные хиты.