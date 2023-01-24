29 января в 18:00 на сцене Культурного центра «Зеленоград» состоится концерт балета «Тодес», приуроченный к 35-летию коллектива. Продолжительность — 1 час 35 минут. Билеты от 2000 рублей можно приобрести на сайте.
«Тодес» — это огромный мир танца, созданный и вдохновленный бессменным лидером и наставником коллектива Аллой Духовой.
Фирменный стиль, принесший Балету феноменальный успех — это хореография, дополненная красочными театральными постановками.
Каждое выступление Балета «Тодес» — это маленький спектакль, в котором танцевальная феерия тонко вплетается в сюжетные линии режиссерских замыслов.
Балет «Тодес» продолжает удивлять! Ультрасовременная хореография, захватывающие истории, фантастические костюмы, модная музыка и инновационные решения света и графики.
Зрелищный танцевальный спектакль, который перевернёт ваши представления о возможностях современной хореографии.
Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» и КЦ «Зеленоград» дарят два пригласительных билета. Для получения билетов на концерт необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 27 января мы выберем тех, кто получит билеты.