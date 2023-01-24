«Тодес» — это огромный мир танца, созданный и вдохновленный бессменным лидером и наставником коллектива Аллой Духовой.



Фирменный стиль, принесший Балету феноменальный успех — это хореография, дополненная красочными театральными постановками.



Каждое выступление Балета «Тодес» — это маленький спектакль, в котором танцевальная феерия тонко вплетается в сюжетные линии режиссерских замыслов.

Балет «Тодес» продолжает удивлять! Ультрасовременная хореография, захватывающие истории, фантастические костюмы, модная музыка и инновационные решения света и графики.

Зрелищный танцевальный спектакль, который перевернёт ваши представления о возможностях современной хореографии.