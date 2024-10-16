Музыкальный спектакль «Конёк-Горбунок» — 23 ноября в культурном центре «Зеленоград» (ДК) 16.10.2024 Реклама ИП Тимакова Ю.В. ИНН:632136324883 erid:2VSb5x1Sw5z

Яркий музыкальный спектакль по классическому произведению Петра Ершова, известному всем с раннего детства, перенесет юных зрителей в волшебный мир, где возможны самые невероятные чудеса — в мир традиционных русских сказок. Рекомендован организатором к просмотру детям от 4 лет.

Удивительные традиционные костюмы, масштабные декорации — от плавающих кораблей и пламенных перьев Жар-птицы до роскошных шатров и царских палат, динамичная музыка, русские пляски и хороводы — все это делает спектакль по-настоящему народным: дети смогут не только от души повеселиться над злоключениями Иванушки и его верного друга Конька-Горбунка, но и познакомиться с элементами русского фольклора.

Балалайки, кокошники, сказочные существа, которых можно встретить только в русских сказках, старинные слова, придающие спектаклю особый колорит, дополняют захватывающий сюжет и не оставят ни одного юного зрителя равнодушным. А для их родителей, бабушек и дедушек спектакль станет сказочным возвращением в мир детства и волшебства!

Краткое содержание

Однажды крестьянский сын Иван ловит волшебную кобылицу. Та просит отпустить ее и взамен предлагает отдать Иванушке трех коней: двух красавцев и конька с двумя горбами. Иван продает двух жеребцов Царю и становится управляющим царских конюшен. Конек-Горбунок делается лучшим другом героя и помогает ему справиться со всеми трудностями, которые ждут впереди, — а их будет немало! Ведь подлый Спальник, бывший глава царских конюшен, завидует Ивану и всеми силами пытается избавиться от него. Спальник строит герою козни: докладывает Царю о том, что Иван может достать Жар-птицу, а затем и Царь-девицу. Все удается выполнить Иванушке, ведь с ним всегда рядом его верный помощник — Конёк-Горбунок! Помог он и чудо-птицу приманить зерном волшебным, и красну девицу в царские палаты доставить, раскинув невероятной красоты шатер и накрыв скатерть с заморскими яствами. Попутно наши герои спасают Рыбу-Кита и получают его искреннюю благодарность.

Наконец, помогает Конек и в последней непростой ситуации с Царем: когда государь отправляет Ивана на страшное испытание — купание в котлах с горячим молоком, кипяченой и студеной водой, волшебный Горбунок не только оставляет Иванушку целым и невредимым, но и преображает героя. Царь, глядя на Ивана, прыгает в котел и пропадает в нем навеки. Иванушка становится новым царем, девица — царицей, и в государстве наступает всеобщее ликование и чудесный пир!

Прекрасная Жар-птица, веселый Иванушка-дурачок, коварный Спальник, зловредный Царь, всесильный Конёк-Горбунок, огромная Рыба-Кит— эти и многие другие герои будут сопровождать маленьких гостей театра на протяжении всего представления. Конечно, в спектакле предусмотрено живое взаимодействие с аудиторией: от их голосов будет зависеть исход противоборства Ивана и Спальника!

Когда: 23 ноября, начало в 12:00 (продолжительность — 60 минут без антракта)
Где: КЦ «Зеленоград», Центральная площадь, 1
Рекомендован организатором к просмотру: от 4 лет

Стоимость билетов: 800-1500 рублей
Купить билеты: на сайте ДК.

Метки:
Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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