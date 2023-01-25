Постановку по знакомой всем с детства сказке Валентина Катаева «Цветик-семицветик» покажет в зеленоградском ДК московский государственный театр «Эрмитаж». Увидеть спектакль можно 25 февраля. Рекомендуемый возраст зрителей — от 6 лет.
А чего бы пожелали вы, будь у вас волшебный цветок, способный исполнять желания? Должно быть, нет на свете ни одного взрослого, который бы хоть раз не задавал себе этот вопрос. Это также верно, как и то, что нет ни одного взрослого в нашей стране, не знакомого с волшебным рассказом Валентина Катаева. А как поступят наши дети, чего они пожелают?
Спектакль буквально наполнен волшебством, путешествиями и превращениями до такой степени, что, кажется, вот-вот переступит те границы, за которыми начинается ответственность за близких и за окружающий мир. Ведь с самого детства нужно учиться думать не только о себе и своих сиюминутных прихотях, а помогать и дарить добро окружающим, особенно тем, кто так нуждается в нашей помощи. Чувства сострадания и уважения к другому человеку — не этому ли мы должны учить наших детей с самого раннего детства?
Постановка московского государственного театра «Эрмитаж».
Художественный руководитель — заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РФ Михаил Левитин.
Когда: 25 февраля, начало в 12:00 (продолжительность — 60 минут без антракта)
Где: КЦ «Зеленоград», Центральная площадь, 1
Телефон: 8-499-734-31-71
Возрастные ограничения: от 6 лет
Стоимость билетов: 600-1200 рублей
Купить билеты: на сайте ДК.