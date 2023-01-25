А чего бы пожелали вы, будь у вас волшебный цветок, способный исполнять желания? Должно быть, нет на свете ни одного взрослого, который бы хоть раз не задавал себе этот вопрос. Это также верно, как и то, что нет ни одного взрослого в нашей стране, не знакомого с волшебным рассказом Валентина Катаева. А как поступят наши дети, чего они пожелают?

Спектакль буквально наполнен волшебством, путешествиями и превращениями до такой степени, что, кажется, вот-вот переступит те границы, за которыми начинается ответственность за близких и за окружающий мир. Ведь с самого детства нужно учиться думать не только о себе и своих сиюминутных прихотях, а помогать и дарить добро окружающим, особенно тем, кто так нуждается в нашей помощи. Чувства сострадания и уважения к другому человеку — не этому ли мы должны учить наших детей с самого раннего детства?

Постановка московского государственного театра «Эрмитаж».

Художественный руководитель — заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РФ Михаил Левитин.