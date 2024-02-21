«Наш „Летучий корабль“ — мюзикл о том, что надо уметь любить и верить в свою мечту, бороться за нее, и тогда она обязательно сбудется!», — делится Андрей Бадулин, режиссер спектакля.



В новой постановке нет места заурядным чувствам и отношениям. Все по-взрослому, по-настоящему: коварство Полкана, захотевшего захватить царство; жестокость Бабы-Яги, которая чуть было не довела до беды Ивана и бескорыстная дружба Водяного, протянувшего руку помощи своему новому другу. А самое главное — любовь Забавы и Ивана, способная преодолеть все преграды и помогающая творить самые настоящие чудеса!



Спектакль о мечте, которая обязательно сбудется.

Автор стихов — Юрий Энтин.

Композитор — народный артист России Максим Дунаевский.