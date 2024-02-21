Мюзикл поставлен по популярному мультфильму, на котором выросло не одно поколение. Волшебные истории из самого известного сборника русских народных сказок, составленного Александром Николаевичем Афанасьевым, замечательные стихи Юрия Энтина и, объединяющая все это в единое целое — фантастическая музыка Максима Дунаевского.
«Наш „Летучий корабль“ — мюзикл о том, что надо уметь любить и верить в свою мечту, бороться за нее, и тогда она обязательно сбудется!», — делится Андрей Бадулин, режиссер спектакля.
В новой постановке нет места заурядным чувствам и отношениям. Все по-взрослому, по-настоящему: коварство Полкана, захотевшего захватить царство; жестокость Бабы-Яги, которая чуть было не довела до беды Ивана и бескорыстная дружба Водяного, протянувшего руку помощи своему новому другу. А самое главное — любовь Забавы и Ивана, способная преодолеть все преграды и помогающая творить самые настоящие чудеса!
Спектакль о мечте, которая обязательно сбудется.
Автор стихов — Юрий Энтин.
Композитор — народный артист России Максим Дунаевский.
Когда: 2 марта, начало в 12:00 (продолжительность спектакля 1 час 10 минут без антракта)
Где: КЦ «Зеленоград», Центральная площадь, 1
Возрастные ограничения: организатор рекомендует спектакль детям от 4 лет
Стоимость билетов: 800-1700 рублей
Купить билеты: на сайте ДК.