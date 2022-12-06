20 декабря ансамбль «Вдохновение» представит на сцене КЦ «Зеленоград» авторскую театрализованную хореографическую сказку о том, как кот Баюн и Снегурочка выручают из беды Красное солнышко. Зрителей ждет путешествие в жаркие страны, погружение в красочный подводный мир, встреча с доброй и строгой волшебницей Зимушкой, вредной колдуньей Вьюгой, Султаном, Водяным царем и, конечно, встреча с Дедом Морозом.