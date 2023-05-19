Фото Сергея Газизова
Лето балета на сцене КЦ «Зеленоград»! Четыре жемчужины мирового балета «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Жизель» и «Золушка» представит с 10 по 13 июля Классический Национальный Русский Балет Москвы под руководством Александра Бутримовича.
Расписание спектаклей:
- 10 июля в 19:00 — «Лебединое озеро»
- 11 июля в 19:00 — «Щелкунчик»
- 12 июля в 19:00 — «Жизель»
- 13 июля в 19:00 — «Золушка».
Фото Сергея Газизова
Фото Сергея Газизова
Фото Сергея Газизова
Фото Сергея Газизова
Фото Сергея Газизова
Фото Сергея Газизова
Фото Сергея Газизова
Действует покупка по Пушкинской карте: https://dkzelenograd.ru/afisha/baleti/
Билеты без комиссии: здесь.
Для подписчиков группы ВКонтакте действует промокод, подробности — в группе.
Когда: с 10 по 13 июля
Где: Центральная площадь, д. 1, КЦ «Зеленоград» (ДК).
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