Фестиваль «Экология. Важно. Нужно. Интересно!» — 20 ноября в культурном центре «Зеленоград» 20 ноября 14:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград"

Большой фестиваль «Экология. Важно. Нужно. Интересно!» пройдет в воскресенье 20 ноября в культурном центре «Зеленоград». В программе — выставки, ярмарки, мастер-классы, концерты, лекторий и даже турнир по настольному теннису и пристройство кошек. Начало в 14 часов

Программа фестиваля

Выставка-пристройство кошек зеленоградского приюта. Животные полностью готовы к переезду — привиты и здоровы

Ярмарка мастеров. Подарки и сувениры из экоматериалов: керамика, кожа, ткань

Игровое пространство, где дети и взрослые познакомятся с правилами раздельного накопления отходов

Выставка изделий из переработанного вторпластика

Показ научно-популярной картины о природе и взаимодействии с ней научного мира «По тонкому льду»

Мобильный пункт сбора мусора. Принимают пластик, макулатуру, «добрые крышечки»

Мастер-классы для детей: «Живые картинки» (декорирование бумажных стаканчиков), «Панно из шерсти», «Микромир в макроформате» (изучение природного материала под микроскопом),

Любительский благотворительный турнир по настольному теннису. Начало в 15 часов. Регистрация здесь (https://t.me/green_pingpong/91). Приветствуется добровольное пожертвование в виде корма для животных

Мастер-класс «Экология общения» (15:30, диско-зал) — какова роль голоса в общении и как сделать общение экологичным? Как влияет голос на наше самочувствие и можно ли лечить голосом? Что такое голосовые практики и зачем они нужны? Ведущая: Глафира Морозова, инструктор йоги голоса, создатель «Школы Звука», певица и вокальный педагог. Регистрация здесь

Сказка «Муха-Цокотуха» детского театра мюзикла «Атмосфера»

Показ этно-коллекций от театра моды «Изумруд». Коллекции одежды выполнены из натуральных тканей: шелк, шерсть, хлопок. Расписаны вручную.

Концерт группы «Глафира Band». Авторские, народные и популярные песни в живом звучании голоса и самых разных инструментов

Экологический лекторий:

  • Экопитание: мифы и реальность
  • Гринвошинг: как выбирать косметику и бытовую химию и не попадаться на уловки маркетологов?
  • Разделяй правильно
  • О чем молчат учебники биологии? Почему надо знать больше, чем написано в учебниках по биологии?
  • Презентация проекта Клуб путешественников «Москва-Владивосток. Через всю Россию с детьми»

Экоквиз — 15:15, диско-зал

Творческие мастер-классы:

  • по живописи: «Морская черепаха», «Северное сияние», «Осенний пейзаж»
  • Роспись экосумок
  • Роспись брусков из дерева
  • Барельеф из пластилина с элементами растительного орнамента
  • Декоративные композиции к Новому году и Рождеству

Вход на фестиваль свободный.
Возраст 6+
Общая продолжительность — 4 часа
Если станет известно более точное расписание, обновим публикацию

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Метки:
экология, фестиваль, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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