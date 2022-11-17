Программа фестиваля

Выставка-пристройство кошек зеленоградского приюта. Животные полностью готовы к переезду — привиты и здоровы

Ярмарка мастеров. Подарки и сувениры из экоматериалов: керамика, кожа, ткань

Игровое пространство, где дети и взрослые познакомятся с правилами раздельного накопления отходов

Выставка изделий из переработанного вторпластика

Показ научно-популярной картины о природе и взаимодействии с ней научного мира «По тонкому льду»

Мобильный пункт сбора мусора. Принимают пластик, макулатуру, «добрые крышечки»

Мастер-классы для детей: «Живые картинки» (декорирование бумажных стаканчиков), «Панно из шерсти», «Микромир в макроформате» (изучение природного материала под микроскопом),

Любительский благотворительный турнир по настольному теннису. Начало в 15 часов. Регистрация здесь (https://t.me/green_pingpong/91). Приветствуется добровольное пожертвование в виде корма для животных

Мастер-класс «Экология общения» (15:30, диско-зал) — какова роль голоса в общении и как сделать общение экологичным? Как влияет голос на наше самочувствие и можно ли лечить голосом? Что такое голосовые практики и зачем они нужны? Ведущая: Глафира Морозова, инструктор йоги голоса, создатель «Школы Звука», певица и вокальный педагог. Регистрация здесь

Сказка «Муха-Цокотуха» детского театра мюзикла «Атмосфера»

Показ этно-коллекций от театра моды «Изумруд». Коллекции одежды выполнены из натуральных тканей: шелк, шерсть, хлопок. Расписаны вручную.

Концерт группы «Глафира Band». Авторские, народные и популярные песни в живом звучании голоса и самых разных инструментов

Экологический лекторий:

Экопитание: мифы и реальность

Гринвошинг: как выбирать косметику и бытовую химию и не попадаться на уловки маркетологов?

Разделяй правильно

О чем молчат учебники биологии? Почему надо знать больше, чем написано в учебниках по биологии?

Презентация проекта Клуб путешественников «Москва-Владивосток. Через всю Россию с детьми»

Экоквиз — 15:15, диско-зал

Творческие мастер-классы:

по живописи: «Морская черепаха», «Северное сияние», «Осенний пейзаж»

Роспись экосумок

Роспись брусков из дерева

Барельеф из пластилина с элементами растительного орнамента

Декоративные композиции к Новому году и Рождеству

Вход на фестиваль свободный.

Возраст 6+

Общая продолжительность — 4 часа

Если станет известно более точное расписание, обновим публикацию