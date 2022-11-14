Особая экономическая зона «Технополис Москва» приглашает на роуд-шоу по развитию «Алабушево» и других площадок 14.11.2022 Партнерский материал

Как разместить производства высокотехнологичных компаний на различных площадках столицы, расскажут на роуд-шоу в особой экономической зоне «Технополис Москва» 16 ноября.

На мероприятии индустриальные инвесторы узнают о тех возможностях, которые предоставляют площадки ОЭЗ и о перспективном плане их развития. Они услышат мнения экспертов рынка индустриальной недвижимости и познакомятся с успешными кейсами промышленников, уже локализовавших производство на территории «Технополис Москва». А также получат исчерпывающую информацию о налоговых и таможенных преференциях предприятий, получающих статус резидента особой экономической зоны и увидят, как изменятся площадки благодаря проектам комплексного развития территорий. Помимо этого, у них будет возможность напрямую обсудить форматы дальнейшего сотрудничества.

В частности, пойдет речь и о развитие площадки «Алабушево». На текущий момент она занимает более 157,9 га, на которых расположено около 156 тыс. кв. м объектов капитального строительства резидентов и управляющей компании. Уже заняты более 90% земельных участков и практически полностью помещения в инновационных лабораторно-производственных корпусах (ИЛПК) 1-3. Здесь размещено 30 компаний-резидентов, ведущих высокотехнологичную деятельность в таких областях, как микроэлектроника, оптика, робототехника и промышленная автоматизация (11 резидентов), информационно-коммуникационные технологии (3 резидента), высокотехнологичные производства (6 резидентов), медицинские технологии, оборудование и биофарма (7 резидентов ), современные материалы и нанотехнологии (2 резидента) и энергоэффективные технологии (1 резидент).

В будущем в строящихся ИЛПК 4 и 5 предполагается создать кластер фотошаблонов под руководством МИЭТ и кластер фотоники, в рамках которого планируется организация контрактного производства фотонных интегральных схем. На сегодняшний день выполнены подготовительные работы по созданию совместного предприятия УК и Capital Group — технопарка «Алабушево-Капитал».

Также продолжится комплексное развитие территории: на общей площади 10 га планируется построить около 200 тыс. кв. м. новых объектов. Это будет социальная и административная инфраструктура, включающая в себя спортивные сооружения, общественно-деловую застройку и образовательные учреждения. Для тех компаний, которые хотят сами выстроить собственные производственные корпуса, планируется выделить около 4 га земельных участков.

Время: роуд-шоу стартует 16 ноября 2022 года в 10:00
Место проведения: Crystal Ballroom, Москва Сити, Башня Око
Адрес: 1-й Красногвардейский проезд, дом 21, строение 2

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Метки:
особая экономическая зона (оэз), промзона алабушево
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