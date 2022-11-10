Мастер-класс по технике речи

Техника речи — важный элемент в актерском мастерстве и ораторском искусстве. Это гибкость, объем голоса, интонационная выразительность, правильное дыхание. Но в первую очередь — это четкость произношения, звучность и эмоциональная заразительность — то, что сразу же будут оценивать люди во время вашего выступления.



Вместе со звездой сериала «Кадетство», актером театра и кино Артемом Тереховым вы познакомитесь с основами сценической речи, выполните упражнения для тренировки мышц лица и получите комплекс упражнений для дикции. А еще поговорите о страхах и зажимах, которые не позволяют чувствовать себя на сцене свободно и получать удовольствие от выступлений. Все упражнения можно повторять в домашних условиях!



12 ноября, 15:00, длительность один час, в атриуме, 12+