Бесплатные мастер-классы по технике речи и созданию сценического образа — в культурном центре «Зеленоград» 12 и 13 ноября 12 - 13 ноября Культурный центр (ДК) "Зеленоград"

Бесплатные мастер-классы по сценической речи и созданию сценического образа пройдут в Культурном центре «Зеленоград» (ДК) 12 и 13 ноября.

Мастер-класс по технике речи

Техника речи — важный элемент в актерском мастерстве и ораторском искусстве. Это гибкость, объем голоса, интонационная выразительность, правильное дыхание. Но в первую очередь — это четкость произношения, звучность и эмоциональная заразительность — то, что сразу же будут оценивать люди во время вашего выступления.

Вместе со звездой сериала «Кадетство», актером театра и кино Артемом Тереховым вы познакомитесь с основами сценической речи, выполните упражнения для тренировки мышц лица и получите комплекс упражнений для дикции. А еще поговорите о страхах и зажимах, которые не позволяют чувствовать себя на сцене свободно и получать удовольствие от выступлений. Все упражнения можно повторять в домашних условиях!

12 ноября, 15:00, длительность один час, в атриуме, 12+

Мастер-класс по созданию сценического образа артиста

Ведущие мастер-класса: Вадим Безменов, руководитель студии эстрадно-джазового вокала «Триумф» КЦ «Зеленоград», преподаватель Института современного искусства, продюсер, педагог высшей школы, лауреат международных и всероссийских вокальных конкурсов, участник международного телевизионного проекта «Голос»

Олеся Шабанова, ведущий гример Первого канала, работала над созданием сценического образа участников шоу-программ «Голос», «Голос Дети», «Голос 60+», «Ледниковый период» и т. д. Собрала лучшую команду визажистов-стилистов из своих учеников

Программа на сайте КЦ. Участников также ждет бесплатная профессиональная фотосессия.

13 ноября, 17:00, длительность 2 часа 20 минут, диско-зал, 6+

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Метки:
Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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