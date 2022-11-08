Детские музыкальные спектакли «Волшебник изумрудного города» и «Холодное сердце» — в ноябре и декабре в Культурном центре «Зеленоград» (ДК) 26 ноября - 17 декабря Культурный центр (ДК) "Зеленоград"

Целых два мюзикла по мотивам детских сказок покажут на сцене Культурного центра «Зеленоград» в ближайшее время — в ноябре Музыкальный театр имени Н. И. Сац привезёт сказку «Волшебник изумрудного города», а под новый год в зеленоградском ДК можно будет увидеть мюзикл «Холодное сердце». Зрителей ждут сказки, любимые поколениями детей и взрослых, яркое исполнение артистов крупных московских театров, современные визуальные эффекты, песни, танцы и приобщение к атмосфере праздника.

«Волшебник изумрудного города»

Детский музыкальный театр имени Н. И. Сац привезёт один из самых любимых зрителями спектаклей своего театра.

В нем рассказывается о путешествии за счастьем и мечтой маленькой девочки Дороти и ее друзей — собачки Тотошки, Железного Дровосека и Соломенного Чучела. Их путешествие полно опасностей: злая колдунья строит им козни на каждом шагу, в Голубом и Желтом королевствах они едва не сбиваются с пути, да и в самом Изумрудном городе их ждут сплошные сюрпризы, но, конечно же, все окончится хорошо.

Когда: 26 ноября, начало в 12:00, два действия
Где: КЦ «Зеленоград» (ДК)
Билеты: от 700 рублей, можно купить здесь.

«Холодное сердце»

Продюсерский центр «Союз» представит новогодний мюзикл «Холодное сердце» для всей семьи. Вы увидите спектакль в исполнении ведущих актеров московских театров, наполненный полюбившимися песнями (живой звук), веселыми танцами, добрыми шутками и храбрыми подвигами. Яркие объемные декорации, современные технологии и спецэффекты сделают поход в театр незабываемым приключением.

Когда: 17 декабря, начало в 12:00
Где: КЦ «Зеленоград» (ДК)
Билеты: от 700 рублей, можно купить здесь.

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Метки:
Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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