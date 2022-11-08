«Волшебник изумрудного города»

Детский музыкальный театр имени Н. И. Сац привезёт один из самых любимых зрителями спектаклей своего театра.

В нем рассказывается о путешествии за счастьем и мечтой маленькой девочки Дороти и ее друзей — собачки Тотошки, Железного Дровосека и Соломенного Чучела. Их путешествие полно опасностей: злая колдунья строит им козни на каждом шагу, в Голубом и Желтом королевствах они едва не сбиваются с пути, да и в самом Изумрудном городе их ждут сплошные сюрпризы, но, конечно же, все окончится хорошо.

Когда: 26 ноября, начало в 12:00, два действия

Где: КЦ «Зеленоград» (ДК)

Билеты: от 700 рублей, можно купить здесь.