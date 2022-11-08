В основе сюжета — всем знакомая и любимая с детства сказка «Стойкий оловянный солдатик». Спектакль нового московского драматического театра пройдёт на сцене Культурного центра «Зеленоград» 20 ноября, начало — в 12:00.
Когда: 20 ноября в 12-00
Где: КЦ «Зеленоград» (ДК)
Билеты: от 600 рублей, можно купить по ссылке
Рекомендованный возраст: 6+.
Герои оживают: Оловянный Солдатик и Балерина, Старая Кукла и Механический Соловей ждут, чтобы рассказать маленьким зрителям свою интересную, но немного грустную историю. Только все вместе они смогут победить злого страшного Тролля.
Спектакль «Стойкий оловянный солдатик» — Лауреат II Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин» в номинации детского жюри «За самое яркое решение образов» (2005); Победитель VI Сказочного театрального фестиваля «Я-мал, привет!» в номинации «Бумажный кораблик» за самый романтический, трогательный спектакль (2009);Участник II Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Радуга» (2005).
Художественный руководитель: заслуженный деятель искусств России Вячеслав Долгачёв
Автор: Владимир Андреев
Режиссер-постановщик: Владимир Богатырев
Композитор: Резо Чиринашвили.