Когда: 20 ноября в 12-00

Где: КЦ «Зеленоград» (ДК)

Билеты: от 600 рублей, можно купить по ссылке

Рекомендованный возраст: 6+.



Герои оживают: Оловянный Солдатик и Балерина, Старая Кукла и Механический Соловей ждут, чтобы рассказать маленьким зрителям свою интересную, но немного грустную историю. Только все вместе они смогут победить злого страшного Тролля.

Спектакль «Стойкий оловянный солдатик» — Лауреат II Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин» в номинации детского жюри «За самое яркое решение образов» (2005); Победитель VI Сказочного театрального фестиваля «Я-мал, привет!» в номинации «Бумажный кораблик» за самый романтический, трогательный спектакль (2009);Участник II Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Радуга» (2005).

Художественный руководитель: заслуженный деятель искусств России Вячеслав Долгачёв

Автор: Владимир Андреев

Режиссер-постановщик: Владимир Богатырев

Композитор: Резо Чиринашвили.