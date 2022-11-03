Онлайн-конференция «Почему не взлетел» об опыте неудач стартапов — в МИЭТе 9 ноября 9 ноября 16:10 Национальный исследовательский университет "МИЭТ" (Московский институт электронной техники)

Кейсы взлета и падения стартапов МИЭТ приглашает рассмотреть на фейл конференции «Почему не взлетел» — в рамках мероприятия расскажут об основных ошибках при создании стартапа. Конференция состоится онлайн 9 ноября с 16:10 до 17:30. Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация.

На встрече будут присутствовать основатели стартапов, которые поделятся своими ошибками и неудачами — «Учиться круто на чужих ошибках», считают в МИЭТе.

Мероприятие организует Студия технологического предпринимательства МИЭТ в рамках акселерационной программы MIET Startup Hub «Электроника», обучение в которой стартовало в университете в октябре и продлится до конца декабря. Большая часть мероприятий программы запланировано провести онлайн. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», который направлен на раскрытие предпринимательского потенциала молодежи и подготовку профессионалов в области технологического предпринимательства. Цель программы — создание творческой среды для разработки новых проектов, ориентированных на реальные потребности бизнеса в ситуации высокой востребованности новых отечественных продуктов и компонентной базы; выращивание инновационных продуктов, которые содействуют трансформации отрасли электроники и ИТ в России.

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МИЭТ (Московский институт электронной техники)
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Онлайн-конференция «Почему не взлетел» об опыте неудач стартапов — в МИЭТе 9 ноября Афиша
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