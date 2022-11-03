Кейсы взлета и падения стартапов МИЭТ приглашает рассмотреть на фейл конференции «Почему не взлетел» — в рамках мероприятия расскажут об основных ошибках при создании стартапа. Конференция состоится онлайн 9 ноября с 16:10 до 17:30. Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация.

На встрече будут присутствовать основатели стартапов, которые поделятся своими ошибками и неудачами — «Учиться круто на чужих ошибках», считают в МИЭТе.