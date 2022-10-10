Комплекс МИЭТ был построен на рубеже 1960-1970-х годов, а в 2019 году стал объектом культурного наследия регионального значения. С весны этого года МИЭТ проводит бесплатные сборные экскурсии для тех, кто хочет познакомиться с интерьерами комплекса университета. Такие экскурсионные программы МИЭТ проводит один-два раза в месяц.

Спрос на посещение достаточно высокий, и мы попросили организовать отдельную экскурсию для участников нашего клуба друзей. Продолжительность экскурсии — 40-50 минут. Её участники увидят барельеф «Становление человека разумного» Эрнста Неизвестного, побывают в аудиториях и корпусах МИЭТ, увидят макет и планы строительства зданий.

Для участия в экскурсии необходимо записаться через форму на этой странице до 13 октября. Максимальное количество человек в группе — 25. Рекомендуемый возраст участников — от 15 лет.