Экскурсия по архитектурному комплексу МИЭТа — 15 октября для участников клуба друзей «Зеленоград.ру» 15 октября Национальный исследовательский университет "МИЭТ" (Московский институт электронной техники) Возраст 15+

Музей истории МИЭТа приглашает участников клуба друзей «Зеленоград.ру» на бесплатную экскурсию по архитектурному комплексу университета. Экскурсия пройдёт в субботу, 15 октября в 15:30.

Комплекс МИЭТ был построен на рубеже 1960-1970-х годов, а в 2019 году стал объектом культурного наследия регионального значения. С весны этого года МИЭТ проводит бесплатные сборные экскурсии для тех, кто хочет познакомиться с интерьерами комплекса университета. Такие экскурсионные программы МИЭТ проводит один-два раза в месяц.

Спрос на посещение достаточно высокий, и мы попросили организовать отдельную экскурсию для участников нашего клуба друзей. Продолжительность экскурсии — 40-50 минут. Её участники увидят барельеф «Становление человека разумного» Эрнста Неизвестного, побывают в аудиториях и корпусах МИЭТ, увидят макет и планы строительства зданий.

Для участия в экскурсии необходимо записаться через форму на этой странице до 13 октября. Максимальное количество человек в группе — 25. Рекомендуемый возраст участников — от 15 лет.

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Метки:
клуб друзей, экскурсии, МИЭТ (Московский институт электронной техники)
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