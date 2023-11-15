Всероссийский хореографический конкурс «Prestige de la dance» и студия хореографии «Балет для Вас» представит в Зеленограде классическую версию балета «Щелкунчик». На сцене Дворца творчества спектакль покажут 25 и 26 ноября, а также 9 и 10 декабря.

Классический балет П.И. Чайковского «Щелкунчик» исполнят победители конкурса, учащиеся студии хореографии «Балет для Вас» при участии солистов Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко и театра «Русский национальный балет».