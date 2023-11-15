Всероссийский хореографический конкурс «Prestige de la dance» и студия хореографии «Балет для Вас» представит в Зеленограде классическую версию балета «Щелкунчик». На сцене Дворца творчества спектакль покажут 25 и 26 ноября, а также 9 и 10 декабря.
Классический балет П.И. Чайковского «Щелкунчик» исполнят победители конкурса, учащиеся студии хореографии «Балет для Вас» при участии солистов Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко и театра «Русский национальный балет».
Красочные декорации, костюмы, световые и спецэффекты и, конечно, волшебная музыка Чайковского погрузят вас в атмосферу Нового года. Спектакль будет интересен как детям, так и взрослым! Маленькие зрители увидят, как танцуют начинающие и профессиональные артисты вместе, что, возможно, побудит детей заниматься танцами.
Подарите себе новогоднее настроение, не выезжая далеко от дома!
Даты спектакля:
- 25 ноября (суббота), 14:00
- 26 ноября (воскресенье), 14:00
- 9 декабря (суббота), 14:00
- 10 декабря (воскресенье), 14:00
Продолжительность: 1 час 30 минут (два действия)
Адрес: Дворец творчества детей и молодежи, Зеленоград, площадь Колумба, 1
Рекомендуемый возраст: 0+
Купить билеты*: по ссылке
* Примечание: билеты продаются без указания места, зрители садятся на любые свободные места.