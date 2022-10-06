Мюзикл «Красавица и чудовище» — 16 октября в культурном центре «Зеленоград» (ДК) 16 октября 12:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 3+

Знакомая с детства история любви во всем великолепии возвращается на театральную сцену в новой художественной постановке продюсерского центра «Союз». 16 октября в 12:00 постановку можно будет увидеть в культурном центре «Зеленоград». Билеты уже в продаже. Рекомендуемый возраст зрителей 3+.

Спасая своего отца, отважная девушка по имени Белль попадает в таинственный дом и вынуждена навсегда остаться его гостьей. Вскоре ей открывается тайна хозяина замка, заколдованного и обреченного на вечное пребывание в образе чудовища.

Лишь та, которая способна всей душой полюбить жуткого зверя с человеческим сердцем, разрушит заклятье и вернет ему прежний облик. Невероятные приключения, авторская современная музыка и любимые герои, ожившие благодаря самым современным технологиям, перенесут зрителя в сказочный мир, полный волшебства и загадок.

  • Профессиональные актеры ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга.
  • Профессиональный вокал в исполнении артистов Московского и Санкт-Петербургского театра «Мюзик-Холл»
  • Ожившая утварь зачарованного замка
  • 2d-3d графика
  • Танцы
  • Удивительное перевоплощение на сцене и многое другое!

Дата мероприятия: 16 октября, 12:00
Адрес: Центральная площадь, дом 1, КЦ «Зеленоград» (ДК)
Стоимость билетов: 700 — 1500 рублей
Купить билеты: он-лайн здесь и здесь.

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Метки:
театр, дк, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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