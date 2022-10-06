Знакомая с детства история любви во всем великолепии возвращается на театральную сцену в новой художественной постановке продюсерского центра «Союз». 16 октября в 12:00 постановку можно будет увидеть в культурном центре «Зеленоград». Билеты уже в продаже. Рекомендуемый возраст зрителей 3+.
Спасая своего отца, отважная девушка по имени Белль попадает в таинственный дом и вынуждена навсегда остаться его гостьей. Вскоре ей открывается тайна хозяина замка, заколдованного и обреченного на вечное пребывание в образе чудовища.
Лишь та, которая способна всей душой полюбить жуткого зверя с человеческим сердцем, разрушит заклятье и вернет ему прежний облик. Невероятные приключения, авторская современная музыка и любимые герои, ожившие благодаря самым современным технологиям, перенесут зрителя в сказочный мир, полный волшебства и загадок.
- Профессиональные актеры ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга.
- Профессиональный вокал в исполнении артистов Московского и Санкт-Петербургского театра «Мюзик-Холл»
- Ожившая утварь зачарованного замка
- 2d-3d графика
- Танцы
- Удивительное перевоплощение на сцене и многое другое!