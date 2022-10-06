Спасая своего отца, отважная девушка по имени Белль попадает в таинственный дом и вынуждена навсегда остаться его гостьей. Вскоре ей открывается тайна хозяина замка, заколдованного и обреченного на вечное пребывание в образе чудовища.

Лишь та, которая способна всей душой полюбить жуткого зверя с человеческим сердцем, разрушит заклятье и вернет ему прежний облик. Невероятные приключения, авторская современная музыка и любимые герои, ожившие благодаря самым современным технологиям, перенесут зрителя в сказочный мир, полный волшебства и загадок.