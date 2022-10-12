Симфосказка «Руслан и Людмила» в исполнении Московского государственного симфонического оркестра — 30 октября в ДК 30 октября 12:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 6+

Московский государственный симфонический оркестр приглашает в культурный центр «Зеленоград» на симфоническую сказку по поэме Пушкина «Руслан и Людмила». В спектакле участвуют известные актеры театра и кино — Дарья Мороз и Игорь Миркурбанов. Начало — 30 октября в 12:00.

…У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом;
Идет направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит.

Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей…

Пожалуй, практически невозможно найти того, кто бы не знал этих строк Александра Сергеевича Пушкина из поэмы «Руслан и Людмила». В исполнении Московского государственного симфонического оркестра прозвучит уже полюбившийся публике формат — симфоническая сказка по мотивам поэмы великого русского поэта.

Сказку прочтут известные актеры театра и кино — заслуженная артистка России Дарья Мороз и Игорь Миркурбанов.
Дирижер — художественный руководитель оркестра Иван Рудин.

Когда: 30 октября, начало в 12:00
Где: Центральная площадь, д. 1, КЦ «Зеленоград» (ДК)
Рекомендуемый возраст: 6+
Цена: 350 — 800 рублей.

Купить билеты можно на сайте МГСО и на сайте культурного центра «Зеленоград» (ДК). Подарите себе и своим близким встречу с прекрасным.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
театр, концерты, дк, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
День красоты в салоне «Никор» (совместно с брендом Institut Esthederm) — 18 октября будут скидки, подарки, специальные мероприятия Реклама
Зеленоградский военкомат начал сам решать, кому из сотрудников оборонных предприятий предоставить отсрочку Истории
МЖК взял в аренду участок земли за корпусом 531. Здесь будет центральная часть парка удивительных камней Новости
Предприятие быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» (на Панфиловском проспекте) — приглашает на работу Реклама
Симфосказка «Руслан и Людмила» в исполнении Московского государственного симфонического оркестра — 30 октября в ДК Афиша
Школы, студии и уроки рисования и живописи для детей - выбирайте по возрасту и месту занятий Дети
Ремонт на Фирсановском мосту обещают закончить к концу года. Это будет уже третья попытка Новости
Логопед, комплексные развивающие курсы, подготовка к школе — для детей от двух лет в студии «Чудо» (корпус 2016) Реклама
Массовые отмены электричек c 11 по 20 октября Новости
Что за маленький самолет кружит над городом много часов? Ответы
Пешеходный мост в Крюково снова начал обледеневать Новости
Расширены условия отсрочки от мобилизации для многодетных. Так приказал начальника генштаба Новости
Сбор старой бытовой техники и электроники в Зеленограде — 15 октября на площади Юности Афиша
Экскурсия по архитектурному комплексу МИЭТа — 15 октября для участников клуба друзей «Зеленоград.ру» Афиша
Прямая трансляция футбола «ЦСКА-Спартак» — 16 октября в кинотеатрах «Формула Кино — Синема Парк» Афиша
«Первый директор всего Зеленограда Фёдор Лукин на фоне трёх советских вождей» — в историческом лектории «Зеленоград.ру» 19 октября Афиша
После запуска МЦД из Зеленограда пойдут три типа электричек. Вот чем они отличаются Истории
«Микрон» поможет НМ-Тех запустить производственную линию бывшего завода «Ангстрем-Т» Новости
Огнетушители втридорога продают мошенники под видом проверки Истории
Массаж для женщин от Ирины Сафоновой — авторские методики коррекции фигуры и омоложения Реклама
Что рассказывают зеленоградские мобилизованные и их родственники: повестки, призыв, медкомиссии, отсрочки и условия службы Истории
Ролл Калифорния с крабом в подарок* в СушиСтор Зеленопарк Реклама
Музыкальный спектакль для всей семьи «Золушка» — 29 октября в ДК. В главной роли — Карина Мишулина Афиша
Благоустройство зоны отдыха «Березовая роща» во 2-м микрорайоне официально закончили. Вот как она теперь выглядит Истории
© 1997–2022 Зеленоград.ру