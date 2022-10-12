…У лукоморья дуб зеленый;

Златая цепь на дубе том:

И днем и ночью кот ученый

Все ходит по цепи кругом;

Идет направо — песнь заводит,

Налево — сказку говорит.

Там чудеса: там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит;

Там на неведомых дорожках

Следы невиданных зверей…

Пожалуй, практически невозможно найти того, кто бы не знал этих строк Александра Сергеевича Пушкина из поэмы «Руслан и Людмила». В исполнении Московского государственного симфонического оркестра прозвучит уже полюбившийся публике формат — симфоническая сказка по мотивам поэмы великого русского поэта.

Сказку прочтут известные актеры театра и кино — заслуженная артистка России Дарья Мороз и Игорь Миркурбанов.

Дирижер — художественный руководитель оркестра Иван Рудин.

Когда: 30 октября, начало в 12:00

Где: Центральная площадь, д. 1, КЦ «Зеленоград» (ДК)

Рекомендуемый возраст: 6+

Цена: 350 — 800 рублей.

Купить билеты можно на сайте МГСО и на сайте культурного центра «Зеленоград» (ДК). Подарите себе и своим близким встречу с прекрасным.