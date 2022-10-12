Московский государственный симфонический оркестр приглашает в культурный центр «Зеленоград» на симфоническую сказку по поэме Пушкина «Руслан и Людмила». В спектакле участвуют известные актеры театра и кино — Дарья Мороз и Игорь Миркурбанов. Начало — 30 октября в 12:00.
…У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом;
Идет направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит.
Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей…
Пожалуй, практически невозможно найти того, кто бы не знал этих строк Александра Сергеевича Пушкина из поэмы «Руслан и Людмила». В исполнении Московского государственного симфонического оркестра прозвучит уже полюбившийся публике формат — симфоническая сказка по мотивам поэмы великого русского поэта.
Сказку прочтут известные актеры театра и кино — заслуженная артистка России Дарья Мороз и Игорь Миркурбанов.
Дирижер — художественный руководитель оркестра Иван Рудин.
Когда: 30 октября, начало в 12:00
Где: Центральная площадь, д. 1, КЦ «Зеленоград» (ДК)
Рекомендуемый возраст: 6+
Цена: 350 — 800 рублей.
Купить билеты можно на сайте МГСО и на сайте культурного центра «Зеленоград» (ДК). Подарите себе и своим близким встречу с прекрасным.