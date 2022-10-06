«Биртман» называют одной из главных музыкальных сенсаций и мистификаций последних лет. Но в их песнях никакой мистики нет. Наоборот, это отчетливые, хорошо аранжированные мелодии, веселые тексты, сценическое шоу и общая танцевально-ностальгическая радость. Это то, чего не хватает сейчас среди потока всеобщей смури. Под «Биртмана» заплясал даже Василий Уткин.
По легенде, ВИА «Биртман» сохраняет и пропагандирует наследие сибирского поэта и музыканта Зиновия Аркадьевича Биртмана. В реальности это заводные песни, полюбившиеся широким массам — их слушают, им подпевают и под них танцуют и мужчины в пиджаках, и молодежь, и девушки всех возрастов. Это смешение жанров, ностальгические нотки 1980-90-х и поп-музыка в хорошем смысле слова, как охарактеризовал её лидер группы Дмитрий Пегов. На концерте в ДК («Культурном центре «Зеленоград») прозвучат лучшие и новые вещи.
Когда: 22 октября, 20:00
Адрес: Центральная площадь, дом 1, КЦ «Зеленоград» (ДК)
Стоимость билетов: 1900-3500 рублей
Возрастные ограничения: 18+
Билеты уже раскупаются: спешите приобрести!
Особо серьезным людям не рекомендуется.
А ещё на «Биртмана» ругался Юрий Лоза — он усмотрел в одном их клипе «деградацию общества». И теперь в райдере коллектива, среди прочего, значится «плакат любого формата с изображением Юрия Лозы» в гримёрке.