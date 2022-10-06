По легенде, ВИА «Биртман» сохраняет и пропагандирует наследие сибирского поэта и музыканта Зиновия Аркадьевича Биртмана. В реальности это заводные песни, полюбившиеся широким массам — их слушают, им подпевают и под них танцуют и мужчины в пиджаках, и молодежь, и девушки всех возрастов. Это смешение жанров, ностальгические нотки 1980-90-х и поп-музыка в хорошем смысле слова, как охарактеризовал её лидер группы Дмитрий Пегов. На концерте в ДК («Культурном центре «Зеленоград») прозвучат лучшие и новые вещи.

Когда: 22 октября, 20:00

Адрес: Центральная площадь, дом 1, КЦ «Зеленоград» (ДК)

Стоимость билетов: 1900-3500 рублей

Возрастные ограничения: 18+

Билеты уже раскупаются: спешите приобрести!

Особо серьезным людям не рекомендуется.

А ещё на «Биртмана» ругался Юрий Лоза — он усмотрел в одном их клипе «деградацию общества». И теперь в райдере коллектива, среди прочего, значится «плакат любого формата с изображением Юрия Лозы» в гримёрке.