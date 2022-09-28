Ближайшие мероприятия

Микромир привычных вещей

В ходе мастер-класса с помощью микроскопа будут изучены особенности структуры кристаллических материалов, используемых в повседневной жизни. Преподаватель научит работать с микроскопом и расскажет о кристаллическом строении вещества и возможностях получения материалов в различном кристаллическом состоянии.

Дата проведения: 01 октября 2022 года

Время проведения: 12:00 — 13:30

Регистрация: здесь.

Техническое зрение. Система распознавания изображений

Участников ждёт «марафон» по работе с распространенными инструментами для разработки устройств и систем автоматизации: от проектирования электрической схемы до программирования систем управления. Всем ребятам, успешно выполнившим задания, представится возможность познакомиться с техническим зрением на практике.

Дата проведения: 01 октября 2022 года

Время проведения: 12:20 — 14:20

Регистрация: здесь.

Сайт с нуля

В наши дни интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни, а большинство людей его потребителями. Обучение Web-разработке позволяет получить знания и практические навыки в области создания Web-приложений и дает возможность стать разработчиком во всемирной паутине. Разберем простые и доступные методы, с помощью которых можно быстро и качественно создать красочный и привлекательный интернет-продукт.

Дата проведения: 08 октября 2022 года

Время проведения: 10:30 — 12:00

Регистрация: здесь.

Внутренние органы электронных устройств

С помощью подручных инструментов участники мастер-класса смогут разобрать устройство накопителя данных на магнитных носителях, рассмотреть все детали и узнать функциональное применение этих элементов.



Дата проведения: 08 октября 2022 года

Время проведения: 10:30 — 12:00

Регистрация: здесь.

I love science



Сколько лампочек должно быть в помещении? Почему в одной части квартиры холоднее, чем в другой? Какое количество нитратов мы потребляем в день и какова их норма?

Участники мероприятия смогут познакомиться с прибором для измерения освещенности, устройством для наблюдения за распределением температуры и тестером, оценивающим содержание нитратов в овощах и фруктах. Для наиболее интересных экспериментов участники могут принести свои овощи и фрукты.