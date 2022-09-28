«Субботы юного исследователя» — в МИЭТе с 24 сентября по 10 декабря 24 сентября - 10 декабря Национальный исследовательский университет "МИЭТ" (Московский институт электронной техники)

Московский институт электронной техники (НИУ МИЭТ) открывает свои двери для школьников и студентов ссузов в рамках проекта «Субботы юного исследователя». С 24 сентября по 10 декабря каждую субботу учащиеся смогут ощутить себя МИЭТовцами и прочувствовать всю внутреннюю кухню «изнутри».

В рамках проекта будут проведены 24 очных мероприятия прикладного характера (деловые игры, квесты, мастер-классы) в области микро- и наноэлектроники, вычислительной техники, IoT, здоровьесбережения, материаловедения, телекоммуникаций, экологии, экономики, 3D-моделирования и промышленного дизайна.

  • Мероприятия проекта бесплатны для всех желающих.
  • Необходимо зарегистрироваться на сайте «Субботы московского школьника».
  • Адрес: Зеленоград, пл. Шокина, дом 1.

С полным списком мероприятий можно ознакомиться здесь.

Мероприятия проводятся в рамках проекта Департамента образования и науки города Москвы «Субботы юного исследователя».

Ближайшие мероприятия

Микромир привычных вещей

В ходе мастер-класса с помощью микроскопа будут изучены особенности структуры кристаллических материалов, используемых в повседневной жизни. Преподаватель научит работать с микроскопом и расскажет о кристаллическом строении вещества и возможностях получения материалов в различном кристаллическом состоянии.

  • Дата проведения: 01 октября 2022 года
  • Время проведения: 12:00 — 13:30
  • Регистрация: здесь.

Техническое зрение. Система распознавания изображений

Участников ждёт «марафон» по работе с распространенными инструментами для разработки устройств и систем автоматизации: от проектирования электрической схемы до программирования систем управления. Всем ребятам, успешно выполнившим задания, представится возможность познакомиться с техническим зрением на практике.

  • Дата проведения: 01 октября 2022 года
  • Время проведения: 12:20 — 14:20
  • Регистрация: здесь.

Сайт с нуля

В наши дни интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни, а большинство людей его потребителями. Обучение Web-разработке позволяет получить знания и практические навыки в области создания Web-приложений и дает возможность стать разработчиком во всемирной паутине. Разберем простые и доступные методы, с помощью которых можно быстро и качественно создать красочный и привлекательный интернет-продукт.

  • Дата проведения: 08 октября 2022 года
  • Время проведения: 10:30 — 12:00
  • Регистрация: здесь.

Внутренние органы электронных устройств

С помощью подручных инструментов участники мастер-класса смогут разобрать устройство накопителя данных на магнитных носителях, рассмотреть все детали и узнать функциональное применение этих элементов.

  • Дата проведения: 08 октября 2022 года
  • Время проведения: 10:30 — 12:00
  • Регистрация: здесь.

I love science

Сколько лампочек должно быть в помещении? Почему в одной части квартиры холоднее, чем в другой? Какое количество нитратов мы потребляем в день и какова их норма?

Участники мероприятия смогут познакомиться с прибором для измерения освещенности, устройством для наблюдения за распределением температуры и тестером, оценивающим содержание нитратов в овощах и фруктах. Для наиболее интересных экспериментов участники могут принести свои овощи и фрукты.

  • Дата проведения: 08 октября 2022 года
  • Время проведения: 12:00 — 13:30
  • Регистрация: здесь.

Метки:
миэт, образование и обучение, МИЭТ (Московский институт электронной техники)
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