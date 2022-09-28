Московский институт электронной техники (НИУ МИЭТ) открывает свои двери для школьников и студентов ссузов в рамках проекта «Субботы юного исследователя». С 24 сентября по 10 декабря каждую субботу учащиеся смогут ощутить себя МИЭТовцами и прочувствовать всю внутреннюю кухню «изнутри».
В рамках проекта будут проведены 24 очных мероприятия прикладного характера (деловые игры, квесты, мастер-классы) в области микро- и наноэлектроники, вычислительной техники, IoT, здоровьесбережения, материаловедения, телекоммуникаций, экологии, экономики, 3D-моделирования и промышленного дизайна.
- Мероприятия проекта бесплатны для всех желающих.
- Необходимо зарегистрироваться на сайте «Субботы московского школьника».
- Адрес: Зеленоград, пл. Шокина, дом 1.
С полным списком мероприятий можно ознакомиться здесь.
Мероприятия проводятся в рамках проекта Департамента образования и науки города Москвы «Субботы юного исследователя».
Микромир привычных вещей
В ходе мастер-класса с помощью микроскопа будут изучены особенности структуры кристаллических материалов, используемых в повседневной жизни. Преподаватель научит работать с микроскопом и расскажет о кристаллическом строении вещества и возможностях получения материалов в различном кристаллическом состоянии.
- Дата проведения: 01 октября 2022 года
- Время проведения: 12:00 — 13:30
- Регистрация: здесь.
Техническое зрение. Система распознавания изображений
Участников ждёт «марафон» по работе с распространенными инструментами для разработки устройств и систем автоматизации: от проектирования электрической схемы до программирования систем управления. Всем ребятам, успешно выполнившим задания, представится возможность познакомиться с техническим зрением на практике.
- Дата проведения: 01 октября 2022 года
- Время проведения: 12:20 — 14:20
- Регистрация: здесь.
Сайт с нуля
В наши дни интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни, а большинство людей его потребителями. Обучение Web-разработке позволяет получить знания и практические навыки в области создания Web-приложений и дает возможность стать разработчиком во всемирной паутине. Разберем простые и доступные методы, с помощью которых можно быстро и качественно создать красочный и привлекательный интернет-продукт.
- Дата проведения: 08 октября 2022 года
- Время проведения: 10:30 — 12:00
- Регистрация: здесь.
Внутренние органы электронных устройств
С помощью подручных инструментов участники мастер-класса смогут разобрать устройство накопителя данных на магнитных носителях, рассмотреть все детали и узнать функциональное применение этих элементов.
- Дата проведения: 08 октября 2022 года
- Время проведения: 10:30 — 12:00
- Регистрация: здесь.
I love science
Сколько лампочек должно быть в помещении? Почему в одной части квартиры холоднее, чем в другой? Какое количество нитратов мы потребляем в день и какова их норма?
Участники мероприятия смогут познакомиться с прибором для измерения освещенности, устройством для наблюдения за распределением температуры и тестером, оценивающим содержание нитратов в овощах и фруктах. Для наиболее интересных экспериментов участники могут принести свои овощи и фрукты.
- Дата проведения: 08 октября 2022 года
- Время проведения: 12:00 — 13:30
- Регистрация: здесь.