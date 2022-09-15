Большой семейный фестиваль «Морковкин фест» пройдёт в субботу 17 сентября в 10-м микрорайоне на территории Озеропарка. Изюминка праздника — обмен урожаем: если у вас богатый урожай овощей или фруктов, поделитесь с соседями на фестивале. Также гостей ждут мастер-классы, квесты, конкурс пирогов и концерт творческих коллективов с русскими народными играми.