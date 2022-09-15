Семейный праздник урожая «Морковкин фест» — конкурс пирогов, обмен урожаем, мастер-классы, квесты и концерт 17 сентября 15:00 Озеропарк

Большой семейный фестиваль «Морковкин фест» пройдёт в субботу 17 сентября в 10-м микрорайоне на территории Озеропарка. Изюминка праздника — обмен урожаем: если у вас богатый урожай овощей или фруктов, поделитесь с соседями на фестивале. Также гостей ждут мастер-классы, квесты, конкурс пирогов и концерт творческих коллективов с русскими народными играми.

Когда: 17 сентября с 15:00 до 18:00
Где: Озеропарк (около корпуса 1002)

Вход свободный. На некоторые мероприятия нужно зарегистрироваться.

Всем, кто придет в оранжевом — в подарок бесплатная поездка на веломобиле.

Программа

  • 15:00—17:30 Обмен урожаем: если у вас богатый урожай овощей или фруктов — поделитесь с соседями
  • 15:00—16:30 Концерт творческих коллективов с русскими народными играми
  • 15:00—17:00 Пленэр «Рисуем осенний натюрморт» 6+
  • 15:00—16:00 Мастер-класс «Делаем заячьи ушки» 3+
  • 15:00—16:00 Осенний квест для всей семьи и мастер-класс «Яблоко в карамели» 3+. Регистрация здесь
  • 16:00—17:00 Мастер-класс «Роспись эко-сумок» 6+. Регистрация здесь
  • 15:00—18:00 Квест «Сбор урожая», 6+
  • 16:00—17:30 Турнир по дартс, 12+ (призы — от сети пекарен «Русские пироги»)
  • 15:00—17:00 Конкурс пирогов с книжными сюжетами «Библиопирог». Информация о конкурсе по ссылке

Телефон для справок 8-499-736-20-74

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Метки:
фестиваль, библиотека, Озеропарк
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Семейный праздник урожая «Морковкин фест» — конкурс пирогов, обмен урожаем, мастер-классы, квесты и концерт 17 сентября, Озеропарк
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