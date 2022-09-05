Тема первой встречи: «Загадки зеленоградских адресов. Почему в адресах нашего города почти нет улиц».

О чем это: Микрорайоны с числовой нумерацией домов, отсутствие улиц в адресе приводят в замешательство приезжих, таксистов, службы доставки, да и самих горожан, когда случается вносить информацию о месте жительства в официальные бумаги. Отчего у нас так? Как появилась такая нумерация? Почему не все дома пронумерованы по порядку? Где ещё применяется такая система и есть ли аналоги в других городах? Об этом расскажет главный редактор «Зеленоград.ру» Александр Эрлих.



Когда: 5 октября, среда, в 19 часов

Где: в помещении библиотеки в корпусе 607А

Стоимость: 500 рублей. Для членов клуба друзей «Зеленоград.ру» — 400

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