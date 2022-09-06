Новая выставка «История электроники. Эпизод 1» открылась 5 сентября в Музее МИЭТ. Она посвящена разработкам период расцвета отечественной электроники, с середины 1960-х до конца 1980-х годов. Увидеть экспозицию могут не только студенты и сотрудники университета, но и все жители Зеленограда — посетить вуз и его музей можно по предварительной записи.

«Основная цель нашей выставки — представить советский опыт в области электроники через современные технологии, — рассказала „Зеленоград.ру“ проректор по молодежной политике и воспитательной работе МИЭТ Мария Добрынина. — В этом нам помог искусственный интеллект — с его помощью были созданы иллюстрации к экспозиции».

В ряду экспонатов — разработки, созданные при участии МИЭТа во второй половине XX века, когда микроэлектроника активно развивалась, и Советский Союз входил в тройку мировых лидеров отрасли. Уже тогда одной из далёких целей было создание искусственного интеллекта — а сегодня дизайн выставочного стенда одновременно является самым современным из экспонатов: при помощи искусственного интеллекта сгенерировано художественное оформление выставки.

«Мы хотели показать, как машина, являясь достижением человека, уже способна сама воспроизводить его действия. Наш дизайнер, Олег Кулинич, воспользовался программами искусственного интеллекта для создания образного ряда — компьютерный „мозг“ разработал этот дизайн на основе терминов и текстовых описаний приборов. Таким образом мы из сегодняшнего дня видим всю ретроспективу развития микроэлектроники» , — поясняет директор Музея МИЭТ Катерина Палепина.

Экспонаты демонстрируют широкий спектр исследований, проводимых в университете. Среди них — советский карманный микрокалькулятор «Электроника Б3-36», который выпускался с 1979 года на зеленоградском заводе «Ангстрем», шаровые графические манипуляторы для ПЭВМ — предшественники компьютерной «мыши», аппаратура для исследований — логические анализаторы, сканирующий туннельный микроскоп ТТМ-2, который применяли в учебном процесса МИЭТе до 2005 года. На отдельном постаменте — компьютер «Электроника МС 050702» (ДВК-3), разработанный в 1980-х в НИИ точной технологии (НИИТТ) зеленоградского НПО «Научный центр».