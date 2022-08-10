Музей истории МИЭТа приглашает на бесплатную экскурсии по архитектурному комплексу университета. Она пройдет 25 августа 2022 года в 16 и 19 часов. Максимальное количество человек в группе — 20. Обязательна предварительная регистрация по ссылке.

Справки по телефону 8-499-720-87-27 или по почте museum@miee.ru