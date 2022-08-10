Как опальный скульптор Эрнст Неизвестный создал в Зеленограде «самый большой рельеф в мире». Правдивая история создания МИЭТа
Фото: miet.ru
Музей истории МИЭТа приглашает на бесплатную экскурсии по архитектурному комплексу университета. Она пройдет 25 августа 2022 года в 16 и 19 часов. Максимальное количество человек в группе — 20. Обязательна предварительная регистрация по ссылке.
Справки по телефону 8-499-720-87-27 или по почте museum@miee.ru
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