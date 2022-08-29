Концерт «Брамс+» Московского государственного симфонического оркестра — 18 сентября в Культурном центре «Зеленоград» 18 сентября 12:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 6+

В рамках концерта классической музыки оркестр МГСО и академический хор РАМ им. Гнесиных исполнят «Песнь судьбы» Иоганнеса Брамса. Концерт станет частью уникального цикла по исполнению Московским государственным симфоническим оркестром всех симфоний и концертов И. Брамса. Начало — в 12:00.

Иоганнес Брамс — немецкий композитор и пианист, один из центральных представителей эпохи романтизма. Симфоническое творчество Брамса резко возвышается над уровнем всего, что делалось в этой области в немецкой и австрийской музыке второй половины XIX века. Его произведения отмечены сочетанием эмоциональности со строгой дисциплиной мышления, им свойственны внутренняя сосредоточенность, сдержанность и сила выражения.

В программе:
Л. ван Бетховен. Увертюра «Леонора» №3, ор. 72B
И. Брамс. «Песнь судьбы» для хора и оркестра, op. 54
А. Дворжак. Серенада для струнных Ми мажор, ор. 22

Дирижер — Азим Каримов

Академический хор РАМ имени Гнесиных
Художественный руководитель — Денис Морозов

Информация для зрителей

  • Начало концерта: 18 сентября в 12:00
  • Адрес: Центральная площадь, дом 1, Культурный центр «Зеленоград»
  • Стоимость билетов: от 350 до 900 рублей
  • Есть возможность оплаты «Пушкинской картой»
  • Рекомендуемый возраст: 6+

Купить билеты:

  • на сайте Культурного центра «Зеленоград» — только онлайн, продажа билетов в кассе временно приостановлена
  • на сайте МГСО


Московский государственный симфонический оркестр

Метки:
культура, концерты, дк, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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Концерт «Брамс+» Московского государственного симфонического оркестра — 18 сентября в Культурном центре «Зеленоград» Афиша
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