Иоганнес Брамс — немецкий композитор и пианист, один из центральных представителей эпохи романтизма. Симфоническое творчество Брамса резко возвышается над уровнем всего, что делалось в этой области в немецкой и австрийской музыке второй половины XIX века. Его произведения отмечены сочетанием эмоциональности со строгой дисциплиной мышления, им свойственны внутренняя сосредоточенность, сдержанность и сила выражения.

В программе:

Л. ван Бетховен. Увертюра «Леонора» №3, ор. 72B

И. Брамс. «Песнь судьбы» для хора и оркестра, op. 54

А. Дворжак. Серенада для струнных Ми мажор, ор. 22

Дирижер — Азим Каримов

Академический хор РАМ имени Гнесиных

Художественный руководитель — Денис Морозов