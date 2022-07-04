Два больших клуба, два непримиримых соперника из крупнейших городов нашей страны определят — кто поднимет первый трофей сезона 2022/23. Погрузитесь в атмосферу стадиона, наслаждайтесь динамикой и красотой игры в отличном качестве на большом экране!

Ближайший к Зеленограду кинотеатр, где можно посмотреть трансляцию — «Синема Парк Мега Химки». А в кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» доступно два зала для болельщиков, по аналогии с трибунами стадиона: зал №2 для болельщиков «Спартак» и зал №3 для болельщиков «Зенита».