Зеленоградским малышам, получившим укол самого дорогого лекарства в мире, нужна помощь в реабилитации. Вот чего они уже достигли и что ещё предстоит
Фонд «Важные люди» организует большой праздник для особенных детей и их семей. Для гостей приготовили мастер-классы, конкурсы, концертные шоу-программы. Присоединиться приглашают всех — 8 июля с 11:00 до 15:00, в деревне Голубое.
В программе:
- мастер-классы по лепке, кулинарии и рисованию
- конкурсы чтецов и певцов
- сладкая вата, попкорн
- аквагрим, красивые косы
- бесплатная фотозона с фотографами и аниматорами
- концертная и шоу-программа
- подарки участникам фестиваля
Место встречи гостей праздника: деревня Голубое, Тверецкий проезд, 16А, дом Причта.
Дополнительная информация, регистрация: 8-920-902-22-41 (Евгения)
В преддверии праздника создан сбор — каждый, кто хочет внести свой вклад в важное дело, может там поддержать фонд «Важные люди».
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