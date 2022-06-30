Инклюзивный фестиваль для особенных детей и их семей — 8 июля в Голубом 30.06.2022 ZELENOGRAD.RU

Фонд «Важные люди» организует большой праздник для особенных детей и их семей. Для гостей приготовили мастер-классы, конкурсы, концертные шоу-программы. Присоединиться приглашают всех — 8 июля с 11:00 до 15:00, в деревне Голубое.

В программе:

  • мастер-классы по лепке, кулинарии и рисованию
  • конкурсы чтецов и певцов
  • сладкая вата, попкорн
  • аквагрим, красивые косы
  • бесплатная фотозона с фотографами и аниматорами
  • концертная и шоу-программа
  • подарки участникам фестиваля

Место встречи гостей праздника: деревня Голубое, Тверецкий проезд, 16А, дом Причта.

Дополнительная информация, регистрация: 8-920-902-22-41 (Евгения)

В преддверии праздника создан сбор — каждый, кто хочет внести свой вклад в важное дело, может там поддержать фонд «Важные люди».

Читайте также
Зеленоградским малышам, получившим укол самого дорогого лекарства в мире, нужна помощь в реабилитации. Вот чего они уже достигли и что ещё предстоит
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
благотворительность, фестиваль, голубое
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Посаженные жителем во дворе дома деревья украли. Воры приехали за ними ночью на машине Новости
Лестница из лесопарка к МИЭТу готова — теперь у неё есть спуск для колясок и перила с обеих сторон Истории
Инклюзивный фестиваль для особенных детей и их семей — 8 июля в Голубом Афиша
Пересадка зубов: уникальные операции в зеленоградском Центре функциональной стоматологии Партнерский материал
«Газпромнефть — Битумные материалы» и МАДИ развивают научное сотрудничество Реклама
Ресторан «Вкусно — и точка» (бывший Макдональдс) открылся в ТЦ «Столица в 23-м микрорайоне Новости
Лось искупался в Школьном озере Жизнь
Что происходит со съездом с Ленинградского шоссе в Менделеево. И почему его строительство не смог пробить даже Собянин Истории
Как должны работать кондиционеры в автобусах? Гид
Главные по микроэлектронике: как поступить на направление «Электроника и наноэлектроника» МИЭТ и на кого там учат Партнерский материал
Сколько будет стоить проезд по МЦД до Зеленограда, всё ещё не решено. Но есть риск оказаться в «пригородной» зоне и платить за электричку дороже, чем другие москвичи Истории
Коммунальные услуги подорожают с 1 июля 2022 года в среднем на 6 процентов Новости
Несколько десятков медалей завоевали юные зеленоградские скалолазы по итогам соревновательного сезона Реклама
Время отключения горячей воды для каждого микрорайона обещают ежегодно менять Новости
Вакансии «НПО Стеклопластик» — на производство в Андреевке требуются рабочие и специалисты Реклама
На Пятницком шоссе 400-м автобусам добавили новую остановку Новости
Строительство дороги от Центрального до Московского проспекта упёрлось в недоделанную теплосеть. «Невозможно работать» — сказал подрядчик и расторг контракт Истории
Где в Зеленограде переждать жару? Места с кондиционерами и водой, куда можно прийти просто так Ответы
В медицинский центр в Зеленограде требуется врач психиатр-нарколог Реклама
Предложения по работе и бизнесу от зеленоградской компании, которая производит самые маленькие в мире диктофоны Edic-mini Реклама
В Школьное озеро долили три миллиона литров воды. Так делают регулярно, потому что озеро непроточное Истории
Мужчину подозревают в преследовании девочки. Его спугнула прохожая. Вот что она рассказала Истории
Входы на стадион «Элион» перекрыли для местных жителей. Там сделают центр для дрессировки собак, а людей будут пускать в свободное время Истории
Большую парковку возле станции Крюково реконструируют и сделают платной. Для всех, кроме пассажиров электричек или метро Новости
© 1997–2022 Зеленоград.ру