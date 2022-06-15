Молодых предпринимателей и IT-специалистов приглашают на сессию «Настоящее будущее. Русская электроника». Мероприятие пройдёт 20 и 21 июня на площадке «Точка кипения» в культурном центре «Зеленоград». Здесь можно будет получить поддержку своих инициатив и проектов, поучаствовать в отборе на «Архипелаг 2022», а также подготовиться к конкурсу на гранты «УМНИК».