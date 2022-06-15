Молодых предпринимателей и IT-специалистов приглашают на сессию «Настоящее будущее. Русская электроника». Мероприятие пройдёт 20 и 21 июня на площадке «Точка кипения» в культурном центре «Зеленоград». Здесь можно будет получить поддержку своих инициатив и проектов, поучаствовать в отборе на «Архипелаг 2022», а также подготовиться к конкурсу на гранты «УМНИК».
Кого ждут
- молодёжные команды с инновационными продуктами
- программистов и разработчиков электронных устройств
- участников акселераторов, молодых предпринимателей.
Зачем участвовать
- улучшить проект или придумать новый с нуля
- участвовать в отборе на «Архипелаг 2022: #НастоящееБудущее» 5-17 июля в Севастополе: мы организуем проезд, проживание и, конечно, участие в программе для 15 лучших команд со всей страны
- лучшие команды сессии получат приоритет во время распределения 10 грантов «УМНИК» по 500 тысяч рублей осенью 2022 года, и могут претендовать на другие гранты Кружкового движения.
Где: Точка кипения — Зеленоград (Центральная площадь, 1, КЦ «Зеленоград»)
Когда: 20 июня, 9:30 — 21 июня, 19:00
Для участия нужно зарегистрироваться.
Подробная информация — на сайте проекта
Организатор: 8-926-203-31-47, pr.amcult@gmail.com — Власова Оксана
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