«Настоящее будущее. Русская электроника» — акселерационная сессия для молодежных команд 20-21 июня 15.06.2022 ZELENOGRAD.RU

Молодых предпринимателей и IT-специалистов приглашают на сессию «Настоящее будущее. Русская электроника». Мероприятие пройдёт 20 и 21 июня на площадке «Точка кипения» в культурном центре «Зеленоград». Здесь можно будет получить поддержку своих инициатив и проектов, поучаствовать в отборе на «Архипелаг 2022», а также подготовиться к конкурсу на гранты «УМНИК».

Кого ждут

  • молодёжные команды с инновационными продуктами
  • программистов и разработчиков электронных устройств
  • участников акселераторов, молодых предпринимателей.

Зачем участвовать

  • улучшить проект или придумать новый с нуля
  • участвовать в отборе на «Архипелаг 2022: #НастоящееБудущее» 5-17 июля в Севастополе: мы организуем проезд, проживание и, конечно, участие в программе для 15 лучших команд со всей страны
  • лучшие команды сессии получат приоритет во время распределения 10 грантов «УМНИК» по 500 тысяч рублей осенью 2022 года, и могут претендовать на другие гранты Кружкового движения.

Где: Точка кипения — Зеленоград (Центральная площадь, 1, КЦ «Зеленоград»)

Когда: 20 июня, 9:30 — 21 июня, 19:00

Для участия нужно зарегистрироваться.

Подробная информация — на сайте проекта

Организатор: 8-926-203-31-47, pr.amcult@gmail.com — Власова Оксана

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Метки:
электроника, хайтек, дк, точка кипения
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