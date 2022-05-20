Финальные игры Зеленоградской хоккейной лиги сезона 2021/2022. 21 и 22 мая в СК «Ледовый» 21 - 22 мая Физкультурно-оздоровительный комплекс Ледовый

21 и 22 мая пройдут заключительные игры сезона 2021/2022 Зеленоградской хоккейной лиги. Будут определены призёры и победители в дивизионах «Практик» и «Дебютант». Матчи турнира проходят в СК «Ледовый», Зеленоград, корпус 2045. Вход на все матчи свободный.

21 и 22 мая пройдут заключительные игры сезона 2021/2022 Зеленоградской хоккейной лиги. Будут определены призёры и победители в дивизионах «Практик» и «Дебютант».

Матчи за 3 место запланированы на 21 мая.

В 14:45 на лёд выйдут команды дивизиона «Практик»: ХК «Айсберг» и ХК «Альянс», а в 17:15 за бронзу поборятся коллективы из «Дебютанта»: ХК «Moscow Penguins 2» и ХК «Эвриал». Все коллективы из Зеленограда.

Финалы обоих дивизионов состоятся 22 мая.

В 15:00 ХК «Русичи 2» и ХК «Scorpions 2» (дивизион «Дебютант»). В 17:30 ХК «Русичи» и ХК «Витязь» (дивизион «Практик»). Все коллективы представляют Московскую область.

Также в программе церемония награждения лучших игроков, тренера, менеджера лиги по итогам сезона.
С прошлого сезона главные трофеи в каждом дивизионе стали переходящими. Название команды, выигравшей его, ежегодно гравируется на кубке. Все матчи с комментариями можно посмотреть в прямом эфире на ютуб-канале лиги.

Матчи турнира проходят в СК «Ледовый», Зеленоград, корпус 2045. Вход на все матчи свободный.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
хоккей, Ледовый
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Магазины сети «Я Сама» приглашают познакомиться с немецким брендом Acufactum Реклама
Финальные игры Зеленоградской хоккейной лиги сезона 2021/2022. 21 и 22 мая в СК «Ледовый» Афиша
Мега-акция на цветы в «Мяу Флауэрс»! Скидки до 50%, доставка по Зеленограду, Андреевке и Голубому Реклама
«Зеленопарк» организует уличную отдыхательно-развлекательную площадку. Выберите, что там должно быть Истории
Сгоревший под Зеленоградом лес планируют восстановить в следующем году. Лесничество попросило полицию найти поджигателей Истории
Где пройдет первый участок дублера Пятницкого шоссе — смотрите схему Истории
Какой была природа вокруг посёлка Крюково на заре строительства Зеленограда — воспоминания местного жителя Николая Нибура Истории
Продолжается антисанкционное предложение в поддержку малого предпринимательства от собственника ТЦ «Савёлки» Реклама
Зеленоградский музей начинает переезжать во «Флейту». С июня он закроется на старом месте на улице Гоголя Новости
Между новой платформой и электричками в Крюково большая дыра. Почему она вообще есть, и останется ли после реконструкции станции Истории
Каким будет первый дом по реновации на Заводской улице. Описание архитектурного проекта Истории
Школьница из Зеленограда вышла в финал московского конкурса с рисунком Школьного озера. Давайте поможем ей победить Жизнь
«Ночь в музее» — 21 мая в музее, выставочном зале и МИЭТе Афиша
Перехватывающие парковки сделают возле станции Крюково после её реконструкции. Они будут бесплатными при пересадке на электричку Истории
Шесть пальцев на руке помогли полиции задержать возможного насильника Новости
«Бордовая» пробка образовалась на Крюковской эстакаде из-за ремонта асфальта Новости
Закончилось голосование по шорт-листу Народной премии «Зеленоград.ру». Подводим итоги и приглашаем на церемонию награждения Новости
Два новых проката самокатов заработали в Зеленограде. Вот где и почём можно ездить Истории
Закрыть собачью площадку для посторонних. А ключи выдать только местным жителям Истории
Начался демонтаж забора вокруг здания бизнес-центра на Яблоневой аллее Новости
Как вернуть вещи, забытые в зеленоградских автобусах и электричках Гид
Детскую площадку в виде космической станции начали ставить в лесопарке между 1 и 5 микрорайонами. Раньше здесь была полностью деревянная площадка с резными фигурами Новости
Как составляют график отключения горячей воды. И почему в некоторых районах несколько лет подряд её отключают в мае Ответы
Что делать, если дерево закрывает окно и не пропускает свет в квартиру Ответы
© 1997–2022 Зеленоград.ру