21 и 22 мая пройдут заключительные игры сезона 2021/2022 Зеленоградской хоккейной лиги. Будут определены призёры и победители в дивизионах «Практик» и «Дебютант».



Матчи за 3 место запланированы на 21 мая.

В 14:45 на лёд выйдут команды дивизиона «Практик»: ХК «Айсберг» и ХК «Альянс», а в 17:15 за бронзу поборятся коллективы из «Дебютанта»: ХК «Moscow Penguins 2» и ХК «Эвриал». Все коллективы из Зеленограда.

Финалы обоих дивизионов состоятся 22 мая.

В 15:00 ХК «Русичи 2» и ХК «Scorpions 2» (дивизион «Дебютант»). В 17:30 ХК «Русичи» и ХК «Витязь» (дивизион «Практик»). Все коллективы представляют Московскую область.



Также в программе церемония награждения лучших игроков, тренера, менеджера лиги по итогам сезона.

С прошлого сезона главные трофеи в каждом дивизионе стали переходящими. Название команды, выигравшей его, ежегодно гравируется на кубке. Все матчи с комментариями можно посмотреть в прямом эфире на ютуб-канале лиги.



Матчи турнира проходят в СК «Ледовый», Зеленоград, корпус 2045. Вход на все матчи свободный.