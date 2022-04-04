Концерт «Моцарт — Чайковский» Московского государственного симфонического оркестра — 24 апреля в Культурном центре «Зеленоград» 24 апреля Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 6+

Оркестр исполнит концерт В.-А. Моцарта для фортепиано с оркестром № 23 ля мажор, к. 488 и серенаду П.И. Чайковского для струнного оркестра до мажор, оp. 48. Солист и дирижер — Иван Рудин. Начало — в 12:00.

  • Стоимость билета от 350 до 700 рублей
  • Купить билет можно на сайте Культурного центра «Зеленоград».


Московский государственный симфонический оркестр

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Метки:
культура, концерты, дк, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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