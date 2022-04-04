Солист и дирижер — Иван Рудин
- Стоимость билета от 350 до 700 рублей
- Купить билет можно на сайте Культурного центра «Зеленоград».
Московский государственный симфонический оркестр
- Фейсбук: facebook.com/mgsomsk
- Инстаграм: @mgsorchestra
- Вконтакте: vk.com/mgsorchestra
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Промежуточные лидеры «Народной премии Зеленоград.ру». Есть ещё неделя, чтобы выдвинуть лучшие компании и важных людей нашего города Истории
Строительство высокоскоростной магистрали до Петербурга отложили: нет денег и поездов. Но дополнительные пути до Зеленограда должны достроить. Это улучшит расписание электричек Истории
Концерт «Моцарт — Чайковский» Московского государственного симфонического оркестра — 24 апреля в Культурном центре «Зеленоград» Афиша
На месте одного из паркингов в Зеленограде сделают автосервис и магазины. Для этого из него выгнали водителей Истории
«Иногда надо иметь лишние пять минут, открытое сердце и желание помочь». Соосновательница сообщества помощи беженцам — о создании и развитии волонтёрского движения Истории
Продуктовая ярмарка открылась в Зеленограде. Но из-за холода там нет ничего, кроме мёда. Зато его более десяти видов Новости
Что будет с ремонтом лифтов в жилых домах из-за санкций? Выяснили в зеленоградской администрации и обслуживающей компании Ответы
История Дворца культуры — долгострой, архитектурная достопримечательность и культурный центр для тысяч зеленоградцев Истории
«Пятёрочка» открылась в 3-м микрорайоне, рядом с остановкой «Спортивная школа». Касс для самообслуживания в ней больше, чем обычных Новости
Ещё пять магазинов одежды окончательно закрылись в «Зеленопарке» - Reserved, Cropp, Mohito, Sinsay, House Новости
«Сначала разберитесь с дорогами!» Почти четверть участников общественных обсуждений высказались против строительства торгового центра на улице Радио. Их мнения проигнорировали Истории
В МИЭТе по госконтракту разработают концепцию безмасочного фотолитографа — для выпуска микросхем 28 нанометров и ниже Хайтек