Библиотеки Зеленограда приглашают взрослых и детей с 12 лет на бесплатный курс занятий по русскому языку «Русский с азов». Цель курса — вспомнить основные и часто встречающиеся правила русского языка, показать, что быть грамотным — важно и интересно для каждого человека, убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно.