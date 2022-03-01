Библиотеки Зеленограда приглашают взрослых и детей с 12 лет на бесплатный курс занятий по русскому языку «Русский с азов». Цель курса — вспомнить основные и часто встречающиеся правила русского языка, показать, что быть грамотным — важно и интересно для каждого человека, убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно.
Занятия состоят из теоретической и практической частей, включают в себя презентационный материал и тренировочные упражнения, а также написание диктанта с последующим разбором текста и орфограмм. Занятия «Русский с азов» пройдут сразу в двух библиотеках Зеленограда.
Курс пройдет под руководством педагога русского языка и литературы, обладателя Гранта Москвы и почетного работника народного образования Марины Юрьевны Деметрашвили.
- Старт занятий: 4 марта
- Всего запланировано 7 занятий: с 4 марта по 15 апреля
- Расписание: по пятницам с 18:30 до 20:00
- Регистрация: на странице Библиотек Зеленограда (регистрироваться нужно на каждое занятие, которое вы будете посещать).
Курс пройдет под руководством филолога, выпускницы факультета издательского дела и журналистики, редактора Марии Александровны Боричевской.
- Старт занятий: 3 марта
- Всего запланировано 7 занятий: с 3 марта по 14 апреля
- Расписание: по четвергам с 18:30 до 20:00
- Регистрация: на странице Библиотек Зеленограда (регистрироваться нужно на каждое занятие, которое вы будете посещать).