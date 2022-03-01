Китай — страна с многовековой историей, с одной из древнейших культур и интереснейшими традициями. Современная Китайская Народная Республика — это одна из ведущих мировых держав, динамично развивающихся в экономическом, политическом и социальном плане. В последние годы отношения нашей страны и Китайской Народной Республики вышли на уровень стратегического партнёрства, небывалого уровня взаимодействия и доверия. Между нашими странами активно развиваются отношения в политической, экономической, социальной отраслях, в сфере культуры, науки, образования и туризма. Поэтому, специалисты, владеющие китайским языком, могут быть не только востребованы на рынке труда, но и ближе познакомиться с культурой и традициями Китая.

В увлекательной форме зрители познакомятся с наиболее полезными фразами для путешественников, впервые посещающими Китай.

На лекции аудитория познакомится с Шанхаем — одним из важнейших экономических центров Китая, его особенностях, интересных фактах и его достопримечательностях.

Также зрителям будет предоставлена информация о Шанхайском Университете (профиле университета, основных образовательных программах, грантах на бесплатное обучение для российских студентов, программах бакалавриата и магистратуры).

Дата: 4 марта (пятница)

Начало: 18.30

Продолжительность: 1,5 часа

Вход: бесплатный

Возраст: без ограничений (рекомендуемый — 12 +)

Адрес: Культурный Центр «Зеленоград», Центральная площадь, дом 1.