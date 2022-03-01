Лекция-презентация проводится Культурным Центром «Зеленоград» совместно с Центром иностранных языков «Альбион». Слушателям будет рассказано о важности и перспективности изучения китайского языка, знакомства с традициями и культурой Китая, а также об особенностях образования в Китайской Народной Республике. Начало в 18.30, вход свободный.
Китай — страна с многовековой историей, с одной из древнейших культур и интереснейшими традициями. Современная Китайская Народная Республика — это одна из ведущих мировых держав, динамично развивающихся в экономическом, политическом и социальном плане. В последние годы отношения нашей страны и Китайской Народной Республики вышли на уровень стратегического партнёрства, небывалого уровня взаимодействия и доверия. Между нашими странами активно развиваются отношения в политической, экономической, социальной отраслях, в сфере культуры, науки, образования и туризма. Поэтому, специалисты, владеющие китайским языком, могут быть не только востребованы на рынке труда, но и ближе познакомиться с культурой и традициями Китая.
В увлекательной форме зрители познакомятся с наиболее полезными фразами для путешественников, впервые посещающими Китай.
На лекции аудитория познакомится с Шанхаем — одним из важнейших экономических центров Китая, его особенностях, интересных фактах и его достопримечательностях.
Также зрителям будет предоставлена информация о Шанхайском Университете (профиле университета, основных образовательных программах, грантах на бесплатное обучение для российских студентов, программах бакалавриата и магистратуры).
Дата: 4 марта (пятница)
Начало: 18.30
Продолжительность: 1,5 часа
Вход: бесплатный
Возраст: без ограничений (рекомендуемый — 12 +)
Адрес: Культурный Центр «Зеленоград», Центральная площадь, дом 1.