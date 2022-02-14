Коллекция тканей из собрания Музея Зеленограда будет впервые представлена на выставке «Нити истории». Для нее отобрано более двухсот самых интересных предметов, выполненных преимущественно вручную. Это не только предметы одежды и быта, но и произведения декоративно-прикладного искусства зеленоградских авторов.
Выставка даёт возможность сравнить представленные образцы одежды разных сословий: крестьянского, купеческого, дворянского и мещанского. Экспонируемый предметный ряд покажет также историю рукоделия на протяжении двух веков с начала XIX до начала ХХI века.
Расшитые кружевом и вышитые полотенца и занавески, подзоры, салфетки с узорами в технике ажурной вышивки «Ришелье» и многое другое, сделанное с любовью своими руками для украшения дома, — всё это можно увидеть в выставочной экспозиции, а затем попробовать сделать что-то подобное самим.
В рамках работы выставки пройдут экскурсии, мастер-классы и интерактивные занятия.
- Адрес: Музей Зеленограда, улица Гоголя, дом 11
- Период проведения: до 10 июля
- Время работы выставки: уточняйте на сайте
- Стоимость билета: 40 рублей
- Билеты можно приобрести только онлайн: на портале МОS.RU
- Связь с организаторами: +7-499-731-45-12
- Возрастные ограничения: 0+
Противоэпидемические ограничения: посетителям старше 18 лет необходимо при себе иметь цифровой сертификат, подтверждающий прохождение вакцинации, статус переболевшего или наличие действующего отрицательного результата ПЦР-теста для граждан РФ и иностранных граждан (QR-код) и документ подтверждающий личность.