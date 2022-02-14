Выставка даёт возможность сравнить представленные образцы одежды разных сословий: крестьянского, купеческого, дворянского и мещанского. Экспонируемый предметный ряд покажет также историю рукоделия на протяжении двух веков с начала XIX до начала ХХI века.

Расшитые кружевом и вышитые полотенца и занавески, подзоры, салфетки с узорами в технике ажурной вышивки «Ришелье» и многое другое, сделанное с любовью своими руками для украшения дома, — всё это можно увидеть в выставочной экспозиции, а затем попробовать сделать что-то подобное самим.

В рамках работы выставки пройдут экскурсии, мастер-классы и интерактивные занятия.