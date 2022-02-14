Выставка «Нити истории» — до 10 июля в Музее Зеленограда 8 февраля - 10 июля Музей Зеленограда

Коллекция тканей из собрания Музея Зеленограда будет впервые представлена на выставке «Нити истории». Для нее отобрано более двухсот самых интересных предметов, выполненных преимущественно вручную. Это не только предметы одежды и быта, но и произведения декоративно-прикладного искусства зеленоградских авторов.

Выставка даёт возможность сравнить представленные образцы одежды разных сословий: крестьянского, купеческого, дворянского и мещанского. Экспонируемый предметный ряд покажет также историю рукоделия на протяжении двух веков с начала XIX до начала ХХI века.

Расшитые кружевом и вышитые полотенца и занавески, подзоры, салфетки с узорами в технике ажурной вышивки «Ришелье» и многое другое, сделанное с любовью своими руками для украшения дома, — всё это можно увидеть в выставочной экспозиции, а затем попробовать сделать что-то подобное самим.

В рамках работы выставки пройдут экскурсии, мастер-классы и интерактивные занятия.

Информация о мероприятии

  • Адрес: Музей Зеленограда, улица Гоголя, дом 11
  • Период проведения: до 10 июля
  • Время работы выставки: уточняйте на сайте
  • Стоимость билета: 40 рублей
  • Билеты можно приобрести только онлайн: на портале МОS.RU
  • Связь с организаторами: +7-499-731-45-12
  • Возрастные ограничения: 0+

Противоэпидемические ограничения: посетителям старше 18 лет необходимо при себе иметь цифровой сертификат, подтверждающий прохождение вакцинации, статус переболевшего или наличие действующего отрицательного результата ПЦР-теста для граждан РФ и иностранных граждан (QR-код) и документ подтверждающий личность.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
Музей Зеленограда
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Лекция «История советского кино» и просмотр фильма — 19 февраля в библиотеке в корпусе 232 Афиша
Стало известно расписание школьных каникул на 2022/2023 учебный год. К системе 5/1 пока не вернулись Новости
Выставка «Нити истории» — до 10 июля в Музее Зеленограда Афиша
Самый романтичный автобусный маршрут рядом с Зеленоградом Жизнь
Молодые ученые Зеленограда получили премию мэрии. Их разработку используют в чипах для общественного транспорта Хайтек
«Маленькая кучка недовольных». Чиновники и организаторы «Лыжни России» о недовольстве спортсменов песком на подъездной дороге Истории
Магазин косметики и товаров для дома «Улыбка радуги» открылся в корпусе 900 Вот что там внутри Истории
Снег с крыши разбил стекло в машине, которая стояла на тротуаре Истории
«Микрон» попытался через суд зачистить российское правовое поле от схожих со своими торговых знаков на рынке электроники Хайтек
Зеленоград в эпоху «перестройки»: Гдлян, Иванов и Ельцин — наши депутаты. Как зеленоградцы в последний раз в СССР выбирали и защищали верховную власть Истории
«Теперь трасса будет испорчена». Подход к лыжне за горбольницей засыпали песком. Некоторые спортсмены могут отказаться от участия в «Лыжне России», чтобы не портить лыжи Истории
Премьера фильма «Первый встречный» в сети «Синема Парк». Возможность выиграть подарочную карту Guess Афиша
«Полностью отечественные фотолитографы придут на замену импортным, используемым сейчас на зеленоградских фабриках». Глава наноцентра Анатолий Ковалёв — о новых разработках по заказу Минпромторга Хайтек
Число заболевших ковидом за сутки выросло в два раза. Это объяснили новой системой учета Новости
Зеленоградскому хору «Кантилена» присвоено имя его создателя — Ирэны Сарнацкой Истории
В заброшенном здании возле остановки «Спортивная школа» откроется «Пятерочка». Четвертая в третьем микрорайоне Новости
«Компьютерная Академия ШАГ». Это возможность быстро получить IT-образование и востребованную профессию Реклама
Жители Менделеево пожаловались на переполненные автобусы до Зеленограда. А чиновники ответили, что считали и пассажиров совсем мало Истории
Природоведение: о чем говорят красные деревья в зимнем лесу Жизнь
Вокзал в Твери решили снести. Жители собирают голоса против Новости
Подмосковные приюты закрыли для кошек. Отлавливать, содержать в приютах и оказывать ветеринарную помощь будут только собакам Истории
Когда на моей автобусной остановке появится табло с расписанием автобусов? И как это можно ускорить Ответы
Возле префектуры собирают митинг по вопросу затягивания открытия детской больницы Новости
Гуляю по городу, а все туалеты закрыты. Когда они вообще работают? Гид
© 1997–2022 Зеленоград.ру