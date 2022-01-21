Для участия в фестивале нужно выбрать природную территорию, оформить заявку с указанием количества и возраста участников и отправить её на электронную почту zelao@eco.mos.ru. Затем в день проведения прийти на выбранную площадку с необходимыми материалами и инструментами и создать свой холст.

Адрес зеленоградской площадки — Никольский проезд, за домом 2, территория вольерного комплекса «Дом лани»). Электронная почта: dir-zelao@eco.mos.ru, телефоны: 8-499-735-55-56, 8-499-735-64-83.

Создавать плоские и объёмные изображения прямо на снежном покрове можно исключительно из природных материалов: опилок, найденных под снегом веточек и шишек, сена, щепы, круп, сушеных ягод рябины и боярышника, сушеных яблок, орехов (кроме миндаля), желудей, несолёных семечек, подсушенных крошек белого хлеба, а также из небольшого количества морковки и капусты.

При создании рисунков участники обязаны соблюдать правила поведения на природных территориях (не мусорить, не шуметь, не нарушать почвенный покров и т. д.). Запрещается использование любых материалов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, в том числе любые лаки и краски.