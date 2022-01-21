22 января в 13:00 в зеленоградском «Доме лани» пройдет фестиваль «Снежный холст». Участники — индивидуальные или команды — создают рисунки прямо на снегу из природных материалов.
Для участия в фестивале нужно выбрать природную территорию, оформить заявку с указанием количества и возраста участников и отправить её на электронную почту zelao@eco.mos.ru. Затем в день проведения прийти на выбранную площадку с необходимыми материалами и инструментами и создать свой холст.
Адрес зеленоградской площадки — Никольский проезд, за домом 2, территория вольерного комплекса «Дом лани»). Электронная почта: dir-zelao@eco.mos.ru, телефоны: 8-499-735-55-56, 8-499-735-64-83.
Создавать плоские и объёмные изображения прямо на снежном покрове можно исключительно из природных материалов: опилок, найденных под снегом веточек и шишек, сена, щепы, круп, сушеных ягод рябины и боярышника, сушеных яблок, орехов (кроме миндаля), желудей, несолёных семечек, подсушенных крошек белого хлеба, а также из небольшого количества морковки и капусты.
При создании рисунков участники обязаны соблюдать правила поведения на природных территориях (не мусорить, не шуметь, не нарушать почвенный покров и т. д.). Запрещается использование любых материалов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, в том числе любые лаки и краски.
Фестиваль проводится по следующим номинациям:
- Зимний пейзаж
- Обитатели природного парка
- Береги природу
- Эколята (в рамках всероссийской акции «Россия — территория Эколят») с условием обязательного присутствия на снежных холстах образов сказочных героев Эколят — друзей и защитников Природы (Умницы, Шалуна, Тихони и Елочки)
- Жюри может объявить «Приз зрительских симпатий».
Дополнительно можно принять участие в онлайн-формате:
- сделать фотографии своего рисунка на снежном холсте на очной площадке
- подписаться на страницу @mospriroda в Инстаграм
- опубликовать фото в социальной сети Инстаграм с хештегами #СнежныйХолст и #Мосприрода, отметить на снимке аккаунт @mospriroda (на время проведения фестиваля аккаунт должен быть открыт)
- подписать, на какой природной территории приняли участие.
Результаты конкурса будут опубликованы до 5 марта на сайте и страницах «Мосприроды» вконтакте, фейсбуке и инстаграме. Победителей очного формата объявляют на месте. Победителями заочного формата становятся авторы работ, набравших наибольшее количество лайков, сделавших самые оригинальные рисунки и качественные фотографии. Победители и призеры получат сувениры и сертификаты.
Кроме Зеленограда, фестиваль проходит на других природных территориях:
23 января, 12:00 — площадка в природно-историческом парке «Битцевский лес» (метро «Битцевский парк», 35-36 км МКАД, внешняя сторона, зона отдыха «Битца», у экоцентра «Лесная сказка»). Электронная почта: epts_lesnaya-skazka@eco.mos.ru, телефон: 8-499-643-38-43.
28 января, 12:00 — площадка в комплексном заказнике «Алтуфьевский» (метро «Алтуфьево», Мелиховская улица, дом 4). Электронная почта: dir-svao@eco.mos.ru, телефон: 8-499-477-11-97.
4 февраля, 13:00 — площадка в ландшафтном заказнике «Тёплый Стан» (метро «Коньково», улица Островитянова, владение 10). Электронная почта: dir-zao-troparevo@eco.mos.ru, телефон: 8-495-336-35-38.
5 февраля, 11:00 — площадка в ландшафтном заказнике «Химкинский» (метро «Ховрино», улица Дыбенко, ост. общественного транспорта «м. Ховрино»). Электронная почта: dir-sao@eco.mos.ru, телефон: 8-499-159-65-81. 12:00 — площадка в Терлецком лесопарке (метро «Новогиреево», улица Металлургов, дом 41, строение 1). Электронная почта: epts_konnyi-dvor@eco.mos.ru, телефон: 8-495-672-88-65.
12 февраля, 12:00 — площадка в природно-историческом парке «Москворецкий» (метро «Строгино», улица Маршала Катукова, напротив дома 26). Электронная почта: dir-szao@eco.mos.ru, телефон: 8-499-726-61-75.
13 февраля, 13:00 — площадка в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» (метро «Рязанский проспект», улица Кузьминская, дом 10, строение 1). Электронная почта: dir-yuvao@eco.mos.ru, телефон: 8-495-377-35-93.
16 февраля, 13:00 — площадка в Бирюлевском дендропарке (метро «Царицыно» или «Кантемировская», Липецкая улица, владение 5а, ост. общественного транспорта «Бирюлевский дендропарк»). Электронная почта: dir-yuao@eco.mos.ru, телефон: 8-495-327-32-37.
19 февраля, 11:00 — площадка в природно-историческом парке «Битцевский лес» (метро «Новоясеневская», Новоясеневский тупик, д. 1, стр. 2, поляна около Дирекции). Электронные почты: dir-yuzao@eco.mos.ru, epts-bittsles@eco.mos.ru, телефоны: 8-495-426-00-22, 8-916 306-56-50. 12:00 — площадка в природно-историческом парке «Измайлово» (метро «Измайловская» и «Шоссе Энтузиастов», посёлок Измайловская пасека, дом 1). Электронные почты: epts_tsarspaseka@eco.mos.ru, skorodumovPV@eco.mos.ru, телефоны: 8-499-166-36-87, 8-499-367-89-18.