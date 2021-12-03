Чайковского во всем мире воспринимают как создателя русской классики, а его балет «Щелкунчик» стал символом русской музыки и русской культуры. У миллионов людей музыка балета ассоциируется с Рождеством и Новым годом. Волшебство и детское обаяние «Щелкунчика» заключается в ее необычной инструментовке и яркой изобразительности. Мы можем живо представить себе бой мышей и игрушек, танец заводных кукол, снежинок и цветов, ощутить холод елового леса и вкус пряников и шоколада из города сладостей. «Щелкунчик» — это настоящее путешествие в детство.

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Московский государственный симфонический оркестр: