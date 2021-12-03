Концерт «Музыка балета «Щелкунчик» Московского государственного симфонического оркестра — 19 декабря в Культурном центре «Зеленоград» 19 декабря 12:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 6+

19 декабря в Культурном центре «Зеленоград», в рамках Московского зимнего музыкального фестиваля, пройдет концерт «Музыка балета «Щелкунчик». Завораживающий «Танец феи Драже», нежнейший «Вальс цветов», череда колоритных танцев «Шоколад» (испанский танец), «Кофе» (арабский танец), «Чай» (китайский танец). Живая анимация в исполнении Драматического театра песочного искусства «Пески времени» в сочетании с музыкой П. И. Чайковского оживит волшебные образы и подарит незабываемые впечатления. Начало в 12:00. Стоимость билетов от 350 до 700 рублей.

Чайковского во всем мире воспринимают как создателя русской классики, а его балет «Щелкунчик» стал символом русской музыки и русской культуры. У миллионов людей музыка балета ассоциируется с Рождеством и Новым годом. Волшебство и детское обаяние «Щелкунчика» заключается в ее необычной инструментовке и яркой изобразительности. Мы можем живо представить себе бой мышей и игрушек, танец заводных кукол, снежинок и цветов, ощутить холод елового леса и вкус пряников и шоколада из города сладостей. «Щелкунчик» — это настоящее путешествие в детство.

Билет можно купить онлайн по ссылке. Также есть возможность оплаты билета «Пушкинской картой».

Московский государственный симфонический оркестр:

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Метки:
культура, концерты, дк, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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