«Ресурсные сказки для усталых мам» Екатерины Осоченко можно будет услышать в рамках «Слёта мам» в ДК «Андреевка» 26 ноября. Екатерина Осоченко — писатель, мама семерых детей, автор книг «Легко родить легко» и «Ресурсные сказки для усталых мам». Разговор пойдёт о материнском выгорании — отчего оно случается и как его избежать? Екатерина поделится своими секретами, прочтёт некоторые из своих сказок и ответит на вопросы читателей. Место встречи: Дом культуры «Андреевка», улица Староандреевская дом 58. Начало в 16:00. Вход свободный
И также в рамках «Маминого дня» в Культурном Центре «Зеленоград» в воскресенье 28 ноября в 15:30 Екатерина Осоченко презентует «Ресурсные сказки». Будет показана видео-презентация о том, как создавалась книга и иллюстрации к ней. На стенде «Ресурсных сказок» можно будет увидеть выставку иллюстраций и также получить автограф в книгу. Вход свободный.
Подробнее о книге и авторе можно прочесть на сайте www.mommytales.ru