И также в рамках «Маминого дня» в Культурном Центре «Зеленоград» в воскресенье 28 ноября в 15:30 Екатерина Осоченко презентует «Ресурсные сказки». Будет показана видео-презентация о том, как создавалась книга и иллюстрации к ней. На стенде «Ресурсных сказок» можно будет увидеть выставку иллюстраций и также получить автограф в книгу. Вход свободный.

Подробнее о книге и авторе можно прочесть на сайте www.mommytales.ru