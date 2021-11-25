Презентация книги «Ресурсные сказки для усталых мам» Екатерины Осоченко — 26 и 28 ноября в КЦ «Зеленоград» и в ДК «Андреевка» 26 - 28 ноября Культурный центр (ДК) "Зеленоград"

«Ресурсные сказки для усталых мам» Екатерины Осоченко можно будет услышать в рамках «Слёта мам» в ДК «Андреевка» 26 ноября. Екатерина Осоченко — писатель, мама семерых детей, автор книг «Легко родить легко» и «Ресурсные сказки для усталых мам». Разговор пойдёт о материнском выгорании — отчего оно случается и как его избежать? Екатерина поделится своими секретами, прочтёт некоторые из своих сказок и ответит на вопросы читателей. Место встречи: Дом культуры «Андреевка», улица Староандреевская дом 58. Начало в 16:00. Вход свободный

И также в рамках «Маминого дня» в Культурном Центре «Зеленоград» в воскресенье 28 ноября в 15:30 Екатерина Осоченко презентует «Ресурсные сказки». Будет показана видео-презентация о том, как создавалась книга и иллюстрации к ней. На стенде «Ресурсных сказок» можно будет увидеть выставку иллюстраций и также получить автограф в книгу. Вход свободный.

Подробнее о книге и авторе можно прочесть на сайте www.mommytales.ru

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
поселок андреевка, родители, осоченко екатерина, Культурный центр (ДК) "Зеленоград", Дом культуры "Андреевка"
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
400-му автобусу до «Речного вокзала» добавили остановку на Ленинградском шоссе. Рядом два гипермаркета и новый ЖК Новости
«Микрон» выпустил первую партию полностью российского RISC-V микроконтроллера Хайтек
Новинки пряжи зимнего сезона в магазинах «Я Сама» Реклама
Базовая программа обучения от Московского Гештальт Института впервые в Зеленограде. Психологический диплом не требуется Реклама
Благотворительный ужин в поддержку фонда помощи бездомным животным «Ника» — 10 декабря в ресторане «Фазенда» Афиша
Подозрительный предмет нашли в торговом комплексе «Панфиловский». Выставлено оцепление Новости
Почти сто тысяч неучтенных жителей оказалось в Солнечногорском округе по итогам переписи Новости
История отечественной микроэлектроники в лицах. Вечер воспоминаний о Преснухине, Вернере и Копаеве — 25 ноября в ОЭЗ Алабушево Афиша
Фотовыставка «Промышленность — это красиво» — с 26 ноября откроется в ОЭЗ «Технополис Москва» Афиша
В ЖК «Зеленоград-сити» построили еще один дом. Почти все квартиры там уже распроданы Новости
Новый владелец универмага «Зеленоград» начнет освоение здания с ремонта фасадов Новости
Учитель Александр Оджо из школы 854 победил во всероссийском конкурсе #УчителяТикТок Новости
Зеленоградские бегуны поддержали марафон Route 66 в американской Талсе Истории
Молодой пешеход попал под машину на Панфиловском проспекте — переходил в неположенном месте, рядом с подземным переходом Новости
Катки в Зеленограде. Открылся каток на площади Юности Гид
Бесплатный автобус через станцию Крюково изменит маршрут: пойдёт по выделенной полосе и не будет ехать через старый мост Новости
Реконструкцию «Иридиума» одобрили участники электронных обсуждений. Многие попросили оставить дорогу вдоль здания пешеходной, а голосов против забора почти не было Истории
Свопы одежды — 27 и 28 ноября в Зеленопарке и в библиотеке во втором микрорайоне Афиша
ОЭЗ «Технополис Москва» приглашает на презентацию планов развития площадки «Алабушево» Хайтек
Кабинет психолога и психоаналитика Любови Кротковой открылся в 3-м микрорайоне Новости
Хулиганы пытались вскрыть дверь в подъезд в 23-м микрорайоне, но разбили её и сбежали. Это попало на видео Новости
В медцентре «Детство Плюс» открыты вакансии медицинской сестры, ассистента стоматолога и уборщицы Реклама
Последний магазин «Билла» в Зеленограде закрылся. Вместо него откроется «Лента» Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру