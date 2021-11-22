27 ноября в библиотеке в корпусе 232

Что приносить: не больше пяти вещей без пятен и дырок до 27 ноября в библиотеку, чтобы здесь их успели разобрать, обработать с использованием УФ-излучателя. В случае, если нет возможности принести вещи заранее, то просим изолировать вещи на 72 часа в отдельном пакете. Одежда должна выглядеть как подарок. Пусть эти вещи не нужны вам, зато они могут быть по душе нашим посетителям. Забираете столько, сколько считаете нужным (пять, больше пяти, ни одной).

Регистрация: 27 ноября, в библиотеке в корпусе 232. Начало в 17:00. Вход свободный, обязательная регистрация по ссылке.

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