Мероприятия по обмену ненужной одежды на нужную пройдут в субботу, 27 ноября, в библиотеке в корпусе 232, а на следующий день — в воскресенье, 28 ноября — в «Зеленопарке».
Что приносить: не больше пяти вещей без пятен и дырок до 27 ноября в библиотеку, чтобы здесь их успели разобрать, обработать с использованием УФ-излучателя. В случае, если нет возможности принести вещи заранее, то просим изолировать вещи на 72 часа в отдельном пакете. Одежда должна выглядеть как подарок. Пусть эти вещи не нужны вам, зато они могут быть по душе нашим посетителям. Забираете столько, сколько считаете нужным (пять, больше пяти, ни одной).
Регистрация: 27 ноября, в библиотеке в корпусе 232. Начало в 17:00. Вход свободный, обязательная регистрация по ссылке.
Что ещё будет:
- Обмен предметами одежды и аксессуарами в отличном состоянии, а если на одну вещь более двух желающих — тянется жребий за вещь
- Полезная информация от стилиста Татьяны Баталовой о том, как обыграть неактуальные вещи
- Изготовление броши из спила дерева вместе с библиотекарем Кариной Домащук
- Мастер-класс изготовления из ниток уютного новогоднего декор для дома
- Угощаемся чаем и печеными яблоками с брусникой в процессе игры в модный квиз
- Выбираем новинки литературы для себя любимых
- Для детей будет оборудован уголок дизайнера одежды. Юные гости смогут разработать дизайн рубашки на бумажном макете
Как принять участие?
- Найдите специальный бокс у стола информации в центральном атриуме и оставьте чистую одежду, обувь, детские игрушки или аксессуары или приносите вещи с собой 28 ноября с 12:00 до 19:30
- В день мероприятия получите пять жетонов
- Обменяйте жетоны на понравившиеся вещи (до пяти штук)
- Участвуйте в тусовке, вас ждет угощение, музыка и приятные знакомства
Все вещи, которые не найдут хозяев — отправятся в благотворительный фонд. Вход свободный. Начало в 12:00
А говорят, что в стране ковид бушует...а тут на тусовку приглашают...