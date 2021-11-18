Экологический фестиваль — 21 ноября в культурном центре «Зеленоград» 21 ноября 13:30 Культурный центр (ДК) "Зеленоград"

Экологический фестиваль пройдет 21 ноября в культурном центре «Зеленоград». В программе: интересные мастер-классы, прием редких фракций вторсырья, розыгрыши экосувениров и сертификатов от Экотакси. На протяжении всего события вы можете меняться или просто делиться елочными игрушками, упаковочной бумагой, подарочными пакетами и всем тем, что обычно нам нужно на пять минут. Совесть экологиста такое выкинуть не позволяет, и лежит оно «как новое» дома, занимает пространство. Начало в 13:30. Вход свободный.

Программа

  • 13:30-14:00 Сбор гостей и прием редких фракций вторсырья (трубочки, кофейные стаканчики, ручки и фломастеры, пластиковые карточки, тетрапак, добрые крышечки, ПЭТ-бутылки)
  • 14:00-14:15 Торжественное открытие и интерактивная викторина «Спасатели Земли» (участникам важно правильно отвечать на тематические вопросы, заселяя планету цветами и фруктами)

1 зал

  • 14:30-15:30 Мастер-класс «Новогодняя игрушка» из пробкового дерева
  • 15:00-16:00 Мастер-класс «Роспись сумок фруктами»


2 зал

  • 14:30-14:50 О проекте «Эко-Z»: годовой отчет о деятельности, а также итоги работы Пункта приема вторсырья и Экотакси
  • 14:55-15:25 ЭкоTalk о новогодней упаковке и Event-календарь в Елке
  • 15:30-15:45 О планах развития Экотакси и запуске нового тарифа «Комфорт»

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Метки:
экология, фестиваль, дк, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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