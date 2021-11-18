Экологический фестиваль пройдет 21 ноября в культурном центре «Зеленоград». В программе: интересные мастер-классы, прием редких фракций вторсырья, розыгрыши экосувениров и сертификатов от Экотакси. На протяжении всего события вы можете меняться или просто делиться елочными игрушками, упаковочной бумагой, подарочными пакетами и всем тем, что обычно нам нужно на пять минут. Совесть экологиста такое выкинуть не позволяет, и лежит оно «как новое» дома, занимает пространство. Начало в 13:30. Вход свободный.