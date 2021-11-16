Трасса: 15% асфальт (лыжероллерная трасса), 85% грунт (легендарная, чуть доработанная и увеличенная почти в 2 раза трасса кросса Спутник)

Стоимость: первые 100 слотов — 500 рублей, далее — 700 рублей, стоимость для команд — 1000 рублей.



Что входит в стоимость: стартовый номер, булавки для крепления, размеченная и подготовленная трасса, ручной хронометраж, бригада скорой помощи, вода и сувенир от команды zelrun на финише, всё это в сопровождении бессменного голоса всех стартов zelrun — Александра Скрывли

Медаль: медалей на финише не будет, но всех финишировавших участников ждет памятный сувенир от команды zelrun

Состав эстафетных команд: к участию допускаются только смешанные (разнополые) команды

Допуск к соревнованию: к участию в соревновании допускаются только лица предоставившие, действующий QR-код или сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее 24 ноября 2021 года, либо действующий QR-код переболевшего коронавирусом.

Отмена и возврат денежных средств: в случае отмены мероприятия в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, все стартовые взносы (за вычетом комиссии платежной системы (5% от стоимости слота) будут возвращены на карту, с которой была произведена оплата.

В иных случаях возврат денежных средств не предусмотрен!

Справки: для участия в забеге необходимы справки, подтверждающие вашу готовность к участию в соревновании (с указанием дистанции, печатью врача и медицинской организации, выдавшей допуск)

Регистрация по ссылке

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