Кросс «Спутник lite» — 27 ноября на лыжероллерной трассе за горбольницей 27 ноября 12:00 Лыжероллерная трасса

27 ноября в лесу за горбольницей пройдет забег по пересеченной местности на 10 километров и эстафета из двух этапов по 5 километров. Вход на трассу расположен за зданием стоматологической поликлиники у пересечения Каштановой и Сосновой аллей. Старт в 12:00. Максимальное количество участников — 300 человек. И только с QR-кодом, сертификатом или ПЦР.

Трасса: 15% асфальт (лыжероллерная трасса), 85% грунт (легендарная, чуть доработанная и увеличенная почти в 2 раза трасса кросса Спутник)

Стоимость: первые 100 слотов — 500 рублей, далее — 700 рублей, стоимость для команд — 1000 рублей.

Что входит в стоимость: стартовый номер, булавки для крепления, размеченная и подготовленная трасса, ручной хронометраж, бригада скорой помощи, вода и сувенир от команды zelrun на финише, всё это в сопровождении бессменного голоса всех стартов zelrun — Александра Скрывли

Медаль: медалей на финише не будет, но всех финишировавших участников ждет памятный сувенир от команды zelrun

Состав эстафетных команд: к участию допускаются только смешанные (разнополые) команды

Допуск к соревнованию: к участию в соревновании допускаются только лица предоставившие, действующий QR-код или сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее 24 ноября 2021 года, либо действующий QR-код переболевшего коронавирусом.

Отмена и возврат денежных средств: в случае отмены мероприятия в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, все стартовые взносы (за вычетом комиссии платежной системы (5% от стоимости слота) будут возвращены на карту, с которой была произведена оплата.
В иных случаях возврат денежных средств не предусмотрен!

Справки: для участия в забеге необходимы справки, подтверждающие вашу готовность к участию в соревновании (с указанием дистанции, печатью врача и медицинской организации, выдавшей допуск)

Регистрация по ссылке
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Программа

10:00 Начало выдачи стартовых комплектов
11:50 Окончание выдачи стартовых комплектов
12:00 Старт забега на 10 км
12:10 Старт эстафеты (2х5 км)
14:00 Церемония награждения
15:00 Закрытие дистанции

Как добраться

От станции метро Комсомольская: на электричке (от Ленинградского вокзала) до станции Крюково. Пересадка на городской автобус. Автобус 1 или 2 маршрута до остановки Поликлиника. От остановки Поликлиника до места старта пешком 300 метров.

От станции метро Ховрино: на автобусе 400э до остановки Ведогонь-театр. Перейти на другую сторону дороги и сесть на автобус №19 до остановки Поликлиника. От остановки Поликлиника до места старта пешком.

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Метки:
спорт, бег, микрорайон 7, лыжероллерная трасса, кросс, Лыжероллерная трасса
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