Концерт-встреча с Андреем Усачевым, Галиной Дядиной, Александром Пинегиным «Что можно делать с облаками» пройдет 27 ноября в библиотеке в корпусе 1106. Для больших и маленьких читателей прозвучат стихи, сказки и песни, отрывки любимых историй, а в завершение концерта авторы ответят на вопросы зрителей. Начало в 17:00. Стоимость билета 1200 рублей.
Встреча навеяна новой книгой Андрея Усачева и Галины Дядиной «Что можно сделать с облаками?». Облака известны своими способностями будоражить фантазию детей и взрослых. Вот и поэтам Андрею Усачёву с Галиной Дядиной захотелось представить, что будет, если облака окажутся прямо у нас в руках и с ними можно будет делать «да всё, что в голову взбредёт».
В концерте прозвучит творчество сразу трех детских поэтов:
- Андрей Усачев — зеленоградец, детский писатель, поэт и драматург, сценарист, радиоведущий
- Александр Пинегин — современный российский композитор, детский поэт, актер озвучивания, исполнитель песен и музыки
- Галина Дядина — детская писательница, поэт, лауреат и победитель многочисленных литературных премий и конкурсов.
Билет можно приобрести по ссылке