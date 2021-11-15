Концерт-встреча с детскими поэтами: Усачёв, Дядина, Пинегин — 27 ноября в библиотеке в корпусе 1106 27 ноября 17:00 Библиотека №253

Концерт-встреча с Андреем Усачевым, Галиной Дядиной, Александром Пинегиным «Что можно делать с облаками» пройдет 27 ноября в библиотеке в корпусе 1106. Для больших и маленьких читателей прозвучат стихи, сказки и песни, отрывки любимых историй, а в завершение концерта авторы ответят на вопросы зрителей. Начало в 17:00. Стоимость билета 1200 рублей.

Встреча навеяна новой книгой Андрея Усачева и Галины Дядиной «Что можно сделать с облаками?». Облака известны своими способностями будоражить фантазию детей и взрослых. Вот и поэтам Андрею Усачёву с Галиной Дядиной захотелось представить, что будет, если облака окажутся прямо у нас в руках и с ними можно будет делать «да всё, что в голову взбредёт».

В концерте прозвучит творчество сразу трех детских поэтов:

  • Андрей Усачев — зеленоградец, детский писатель, поэт и драматург, сценарист, радиоведущий
  • Александр Пинегин — современный российский композитор, детский поэт, актер озвучивания, исполнитель песен и музыки
  • Галина Дядина — детская писательница, поэт, лауреат и победитель многочисленных литературных премий и конкурсов.

Билет можно приобрести по ссылке

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Метки:
микрорайон 11, усачёв андрей, александр пинегин, Библиотека №253
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