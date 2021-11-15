Встреча навеяна новой книгой Андрея Усачева и Галины Дядиной «Что можно сделать с облаками?». Облака известны своими способностями будоражить фантазию детей и взрослых. Вот и поэтам Андрею Усачёву с Галиной Дядиной захотелось представить, что будет, если облака окажутся прямо у нас в руках и с ними можно будет делать «да всё, что в голову взбредёт».

В концерте прозвучит творчество сразу трех детских поэтов:

Андрей Усачев — зеленоградец, детский писатель, поэт и драматург, сценарист, радиоведущий

— зеленоградец, детский писатель, поэт и драматург, сценарист, радиоведущий Александр Пинегин — современный российский композитор, детский поэт, актер озвучивания, исполнитель песен и музыки

— современный российский композитор, детский поэт, актер озвучивания, исполнитель песен и музыки Галина Дядина — детская писательница, поэт, лауреат и победитель многочисленных литературных премий и конкурсов.

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