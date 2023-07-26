Рассказ ирландского писателя о том, как американская семья, поселившаяся в родовом английском замке, извела высокородное Привидение, театр превращает в спектакль с особой средой, полной чудес, волшебных метаморфоз, игры, озорства и самых настоящих страшилок.

Играть в этом спектакле предлагается не только актерам, но и зрителям. Тут можно побродить самим по Кентервильскому замку и даже встретиться с Привидением. Тут не понарошку оживают родовые портреты, братья-близнецы веселят то Элвисом Пресли, то битлами, проказничают, доводя до белого каления старое Привидение, которому уже хочется на покой. Однако покой Привидению, убившему в прошлой жизни свою жену, заслужить трудно. И маленькая Вирджиния оказывается единственной в семье, кто способен на сострадание…