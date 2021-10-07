Гастрономический фестиваль пройдет в Зеленограде в День отца 17 октября. В программе фестиваля приготовление плова отцами при помощи их семей, кулинарный мастер-класс, для детей — анимация и другие развлечения. Победитель в соревновании по приготовлению плова получит 10 тысяч рублей. Сбор на площадке рядом с Филаретовским храмом. Начало в 12:00.
Зарегистрироваться на участие можно по ссылке или E-mail: info@mospapa.ruТелефон для справок: 8-926-311-68-38
Филаретовский храм: Зеленоград, улица Филаретовская, дом 3
Как добраться:
- Из нового города автобусами 15, 25, от станции «Крюково» автобусами № 1, 4, 10, 12 до остановки «Октябрьская». Перейти дорогу по подземному переходу и идти до пересечения Панфиловского проспекта с улицей Филаретовской (примерно 3 минуты), затем на перекрестке повернуть налево и идти в строну храма (примерно 3 минуты).
- От Северной автобус 9 до остановки «Филаретовская улица». Перейти дорогу по надземному переходу и идти в сторону храма.
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