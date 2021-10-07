Гастрономический фестиваль пройдет в Зеленограде в День отца 17 октября. В программе фестиваля приготовление плова отцами при помощи их семей, кулинарный мастер-класс, для детей — анимация и другие развлечения. Победитель в соревновании по приготовлению плова получит 10 тысяч рублей. Сбор на площадке рядом с Филаретовским храмом. Начало в 12:00.

Зарегистрироваться на участие можно по ссылке или E-mail: info@mospapa.ruТелефон для справок: 8-926-311-68-38